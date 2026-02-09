Evangelina Anderson generó impresión al mostrar el tratamiento al que se somete

Evangelina Anderson es una de las celebridades que se roba la atención mediática, sobre todo ahora con su participación en MasterChef Celebrity. (Telefe) Su paso por el reality es presentado no solo en la televisión argentina, sino también en sus redes sociales, donde no duda en revelar el detrás de escenas y su preparación para cada ocasión. Fue así que comenzó su semana con un tratamiento al que se somete, antes de ir a grabar, y generó impresión en todos los usuarios.

Evangelina Anderson

El impresionante tratamiento al que se somete Evangelina Anderson

Muchas celebridades no dudan en mostrar su día a día a sus seguidores, haciendo que ellos se sorprendan con las rutinas y el fashionismo en el que se rodean. Evangelina Anderson es una de las que se robó la atención de todos en los últimos meses. Tras su escandalosa separación de Martín Demichelis, se llevó los aplausos en MasterChef Celebrity, y generó amor en los fanáticos del reality. Sin embargo, en las últimas horas, un tratamiento al que se somete generó impresión en todos.

"Así arrancamos la semana antes de ir a grabar", escribió la modelo, en una de sus historias de Instagram. Así mismo se mostraba en bata en su departamento, mientras de un lado estaba la maquilladora, y del otro una médica que le pasaba una intravenosa. Según escribió, se trataba de un shot de vitaminas C, B12, B2 y el complejo B, más conocido como sueroterapia o "cóctel de Myers". Este tratamiento busca revitalizar el cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico, al permitir una absorción directa y completa de los nutrientes. Sin embargo, el video generó impresión y los comentarios se salieron de control.

Evangelina Anderson y su paso por MasterChef Celebrity: una de las participantes más firmes

Evangelina Anderson es una de las participantes más fuertes de MasterChef Celebrity. Si bien su dieta vegetariana hizo que se tuviera que enfrentar a la cocción de carnes, su talento oculto culinario la marcó en un buen camino durante varias de las pruebas. A pesar de eso, tuvo sus caídas y momentos de tensión en galas de eliminación, pero rápidamente pudo reflotar de sus caídas y aprender de ellas. En estas últimas semanas, se mantiene firme a su meta, que es ganar el premio mayor.

Evangelina Anderson

A pesar de eso, en las últimas horas, dio de qué hablar al mostrar un tratamiento por intravenosa al que se somete al comienzo de la semana. Los usuarios no tardaron en dar sus opiniones al respecto e investigar sobre el mismo. Evangelina Anderson es una de las modelos y celebridades más observadas del último tiempo. Su paso por MasterChef Celebrity y su capacidad fashionista la llevaron a tener los ojos de todas las redes sociales y medios de comunicación sobre ella.

A.E