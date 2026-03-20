Evangelina Anderson enterneció las redes con los looks adorables y combinados de sus mascotas

Evangelina Anderson cautivó a los usuarios de las redes sociales con una tierna publicación donde sus mascotas se llevaban toda la atención. Además, dejó en claro que el glamour y el estilo no solo lo lleva ella en cada look sino también sus perros ya que lucieron adorables atuendos.

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson volvió a conquistar a sus seguidores en redes sociales, pero esta vez no fue por un look propio sino por una tierna postal protagonizada por sus mascotas. Tras la final de Masterchef Celebrity (Telefe), reality que consagró ganador a Ian Lucas, la top model reapareció en su red social para compartir la dulce imagen y recibió una lluvia de corazones y halagos.

Mediante sus historias de Instagram, Evangelina Anderson mostró a sus cinco perros posando en el interior de su casa, sobre un piso de madera y en lo que parece ser un pasillo que da a las habitaciones. La mayoría pertenece a la raza Yorkshire Terrier, reconocible por su tamaño pequeño, su pelaje largo y sedoso y sus expresivos ojos. En el posteo también se destaca un cachorrito de pelaje claro, que suma aún más ternura a la escena.

Evangelina Anderson

Los looks coquette que lucieron las mascotas de Evangelina Anderson

Si algo no pasó desapercibido en la publicación de Evangelina Anderson fueron los looks de sus perritos, quienes lucieron distintos outfits de estilo coquette. Algunos llevan vestiditos en tonos rojos y negros, otros prendas blancas y accesorios como moños y hebillas en la cabeza, que combinan con sus conjuntos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene un lazo verde, mientras que otros apuestan por detalles en rojo que resaltan sobre su pelaje. Cada diseño parece pensado al detalle, como si se tratara de una pequeña producción de moda canina.

Además, los internautas quedaron deslumbrados al ver que los cinco perros miran hacia la cámara con una mezcla de curiosidad y dulzura, como si formaran dos filas y posaran de manera organizada para Evangelina Anderson que tomó la foto. A los pocos minutos, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) no dudó en compartirla en su cuenta y causar la reacción de las personas que siguen su contenido diario.

La tierna foto de sus perros que subió Evangelina Anderson a su red social.

Como era de esperarse, los looks al estilo coquette de sus cachorros no pasaron desapercibido y cosecharon una lluvia de "likes" y mensajes llenos de amor. Así, lejos de mostrarse con un outfit impactante o alguna postal familiar, la modelo volvió a generar repercusiones con una postal simple pero cargada de ternura. De esta manera, Evangelina Anderson enterneció las redes con los looks adorables y combinados de sus mascotas

Evangelina Anderson y su tenso reencuentro con Ian Lucas en la final de Masterchef Celebrity

Finalmente, en la noche del jueves 19 de marzo se llevó a cabo la tan esperada final de Masterchef Celebrity y el ganador elegido por el exigente jurado, compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, fue Ian Lucas, quien se enfrentó a su compañera Sofía Gonet.

Detrás de él se encontraban algunos de sus compañeros, entre ellos Evangelina Anderson. Si bien la grabación de la gala se realizó semanas antes de que explotara el escándalo, la audiencia y los usuarios de las redes prestaron suma atención al reencuentro del youtuber y la modelo. Lo cierto es que en ese momento las cosas ya parecían andar mal porque se vivió un clima tenso e incómodo.

Al ingresar al estudio, Evangelina Anderson saludó a varios de los exparticipantes pero al momento de saludar a Ian Lucas, quien era finalista de la competencia, decidió ignorarlo. Con quien sí interactuó y se mostró más cercana fue con Sofía Gonet, algo que sorprendió porque cuando quedó afuera del reality culinario reveló que quería que ganara él o el Turco Husaín, con quienes entabló un vínculo cercano durante el proyecto televisivo.