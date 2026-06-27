Las dos tragedias que atravesó Ernestina Pais antes de su muerte: "Son cosas que no sanaron"

La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el pasado viernes 26 de junio tras un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, volvió a poner en primer plano la historia de una mujer que, además de construir una destacada carrera en los medios, debió atravesar profundas tragedias personales que la marcaron para siempre.

El fuerte relato de Ernestina Pais sobre la desaparición de su padre durante la dictadura

Una de las heridas más profundas de la vida de Ernestina Pais sucedió cuando era apenas una niña. El 16 de agosto de 1976, en plena dictadura militar, su padre, José Miguel Pais, fue secuestrado por dos comandos militares y nunca más volvió a aparecer.

Este mismo año, durante una entrevista para un documental sobre el 24 de marzo, la periodista recordó el compromiso político de su padre y explicó: "Mi papá era arquitecto y realmente consideraba que lo que él estaba defendiendo como idea era lo que correspondía". Meses antes, durante su participación en la mesa de Mirtha Legrand, también había contado qué fue lo que pudo reconstruir sobre su destino.

Ernestina Pais

"Nunca más supimos de él. Sí supimos, por gente que estuvo secuestrada con él, que fue una de las personas que fueron echadas al Río de la Plata en los vuelos de la muerte", expresó con profundo dolor. En otras entrevistas, Ernestina Pais reconstruyó con precisión la noche en la que todo cambió para su familia.

"A mi viejo se lo llevaron de un bar en Juan B. Justo y Santa Fe. Se encontraba ahí con el marido de Cecilia Rosetto, a quien estaban siguiendo. Se llevaron a los dos, mientras vinieron en simultáneo a mi casa a llevarse todo", relató. Aquella madrugada también quedó grabada en su memoria por el coraje de su madre, que intentó proteger al resto de la familia en medio del operativo.

"Yo estaba durmiendo y mi mamá tuvo los huevos de esconder una agenda de mi papá que tenía nombres de familiares y compañeros debajo de mi colchón, para que no se llevaran a nadie más", recordó. La conductora también expresó cómo vivió ese momento su hermana mayor. "Mi hermana estaba despierta, agarradita de la mano de mi mamá, sintiendo el temblor de la mano de ella".

Ernestina Pais

En este sentido, Ernestina Pais había asegurado: "Por eso digo que cada uno sufrió esa situación de tanto dolor. Son cosas que todavía no sanaron, y tal vez no sanen nunca". Durante toda su vida, la periodista se convirtió en una de las voces que mantuvo viva la memoria de su padre y de las víctimas del terrorismo de Estado.

Ernestina Pais y la perdida de sus socios en plena pandemia

Décadas después de aquella tragedia familiar, Ernestina Pais volvió a enfrentarse a una sucesión de pérdidas que la golpearon profundamente. En plena pandemia de coronavirus, mientras intentaba sostener Milión, el proyecto gastronómico que había creado junto a dos socios, sufrió la muerte de ambos con pocos meses de diferencia.

En una entrevista radial recordó que aquellos años estuvieron atravesados por situaciones extremas. "Fueron un montón de cosas que sucedieron en pandemia", resumió al referirse al contexto de restricciones sanitarias, el cierre total de actividades y la incertidumbre que atravesaba el sector gastronómico.

Ernestina Pais

Pero el impacto fue mucho más allá de lo económico. Ernestina Pais reveló que el proyecto atravesó por una enorme crisis emocional debido a la muerte de sus dos socios. Uno de ellos padecía una enfermedad preexistente que se agravó durante la pandemia, mientras que la otra socia, Silvina, falleció de manera repentina tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Para la artista, la pérdida de ambos fue un golpe devastador que dejó al emprendimiento en una situación de extrema fragilidad y se sumó a una serie de experiencias personales que la marcaron profundamente. De esta manera, las dos tragedias que atravesó Ernestina Pais antes de su muerte tienen que ver con la desaparición de su padre durante la dictadura y la muerte de sus socios en medio de la pandemia.