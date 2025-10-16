El duro descargo de Joel Ojeda, ex Gran Hermano, tras ser detenido por la policía: “Se llevaron 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja”

Este jueves 16 de octubre, trascendió en redes sociales que Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano, fue detenido por promocionar apuestas ilegales. La noticia generó una fuerte repercusión debido a la popularidad que el joven adquirió en su paso por el reality que condujo Santiago del Moro en Telefe. Sin embargo, la expareja de Catalina Gorostidi realizó un contundente descargo y aclaró cuánto dinero se llevaron los oficiales que allanaron su casa.

La palabra de Joel Ojeda, ex Gran Hermano, sobre la noticia de su detención: "Nunca lo estuve"

La información que aseguraba que Joel Ojeda había sido detenido por una causa que investiga la promoción de juegos de azar ilegales a través de las redes sociales sorprendió en el mundo del espectáculo. Ante el revuelo, el ex Gran Hermano decidió contar su verdad y aclarar que está en libertad mediante un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).

Joel Ojeda

"Nunca estuve detenido, ni esposado. Sí allanaron mi casa 12 personas para buscar quien sabe qué, por supuesto no encontraron nada", comenzó su mensaje y agregó: "Se llevaron mi celular, mi computadora y 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja". Luego, cuestionó el accionar de la policía: "Creo que hay allanamientos más importantes que hacer en el país, ¿no les parece?".

Además, Joel Ojeda contó que vivió un dramático momento cuando los oficiales ingresaron a su propiedad en plena madrugada. "Es increíble, me dieron vuelta la casa como si yo fuera un narcotraficante, mientras los narcos de verdad andan libres y campantes", expresó indignado. En este sentido, afirmó: "Puro circo para tapar las cosas que de verdad son importantes".

El duro descargo de Joel Ojeda

Por último, el ex hermanito aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia: "Mañana me voy a presentar en la fiscalía para aclarar esta situación. Los voy a mantener informados. Gracias y buen Jueves". Según contó el periodista Ángel de Brito en su red social, Joel Ojeda había sido notificado hace cinco meses en la sede de la Lotería para que dejara de publicitar estos juegos al azar que son ilegales. Sin embargo, él siguió publicitándolo mediante historias que compartía en Instagram.

El allanamiento en su hogar en el barrio de Muñiz, partido de San Miguel, no fue el único ya que se realizaron en total unos 30 que fueron ordenados de manera conjunta por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro, a cargo de Alejandro Musso.

Joel Ojeda

Ángel de Brito compartió dos imágenes que confirmaban la noticia. En la primera se lo podía ver con las manos hacia atrás como si estuviera esposado junto al cartel de la DDI San Martín y Sub DDI de San Miguel, y en la segunda se ve lo que encontraron en su domicilio, como dinero en efectivo y computadoras que serán peritadas.

De esta manera, Joel Ojeda, ex Gran Hermano, reveló que se encuentra en libertad y realizó duro descargo tras ser detenido por la policía. “Se llevaron 400 mil pesos de la jubilación de mi vieja”, manifestó molesto y con mucha indignación.