La China Suárez y Benjamín Vicuña llegaron a un acuerdo por sus hijos: todos los detalles del “tratado de paz” que firmaron

Después del duro descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña -luego de que el actor le revocara el permiso de viaje a sus hijos- la relación entre ambos entró en un conflicto constante. Ahora, sin embargo, la situación parece haber cambiado y la ex pareja habría sacado bandera blanca.

La China Suárez y Benjamín Vicuña

Según reveló Karina Iavícoli en Intrusos, la China Suárez y Benjamín Vicuña llegaron a un acuerdo de paz que tendría como principal objetivo mantener la armonía familiar y evitar nuevos escándalos mediáticos: “Benjamín, que está preocupado por el tema de los chicos que van y vienen, habría arreglado con la China que hasta marzo haya tranquilidad. Es una muy buena noticia para ambas partes”, aseguró la periodista.

El nuevo acuerdo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

De acuerdo explicaron durante el programa, el pacto entre la China Suárez y Benjamín Vicuña se extendería hasta marzo de 2026. Entre los principales puntos del acuerdo figura la decisión de no brindar entrevistas ni realizar declaraciones públicas sobre el otro, con el fin de preservar la paz y evitar que las diferencias personales se trasladen a los medios.

“Lo que me enteré es que habrían acordado no dar notas sobre el tema. Eso le cabe más a Benjamín, que es a quien más se busca porque está en Buenos Aires; la China está lejos. Entonces, en lo posible, no hablemos ninguno más de los dos de este asunto”, expresó Karina Iavícoli. La periodista además remarcó que el clima entre ambos se habría calmado luego de varios meses de tensión: “Por el momento, lo que me enteré, lo que averigüé, es que hasta marzo habría paz, y no es una muy buena noticia solo para ellos, sino también para los chicos”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña retoman el contacto

Además, según contó Iavícoli, la China Suárez y Benjamín Vicuña retomaron la comunicación directa vía chat, algo que había estado completamente interrumpido: “De a poquito empezaron a hablar. No te digo un parlamento así de cómo estás, pero hablan por WhatsApp”, relató la periodista.

China Suárez y sus hijos

Actualmente, los hijos de la expareja se encuentran con su madre y está previsto que regresen al país a fin de mes. Mientras tanto, ambos actores parecen haber encontrado un punto de equilibrio: “Todo tranquilo, de los chicos todo tranquilo”, cerró Iavícoli, confirmando que, al menos por ahora, la paz entre la China Suárez y Benjamín Vicuña está garantizada.