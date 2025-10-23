El duro relato de Victoria Beckham al contar sobre el trastorno que sufrió: “Me llamaban tonta”

Victoria Beckham es una de las diseñadoras más exitosas a nivel mundial. Con más de tres décadas en la industria de la moda, la ex Space Girls mostró sus lados más versátiles al incursionar en el mundo de la música, su impronta en el ambiente empresarial y su talento para confeccionar vestidos de alta costura. Sin embargo, su vida no siempre fue color de rosas. Según contó en una entrevista propiciada para el podcast Call Her Daddy, conducido por Alexandra Cooper, de niña sufrió un desconocido trastorno que la llevó a padecer bullying y aislamiento.

Victoria Beckham contó lo que sufrió cuando iba a la escuela

En la última edición del podcast conducido por la reconocida periodista Alexandra Cooper, el programa de Spotify más escuchado de Estados Unidos, Victoria Beckham abordó su presente profesional como así también los hechos que marcaron a fuego su vida. De acuerdo con su propio testimonio, cuando era una niña sufrió hostigamiento por parte de sus compañeros tras padecer discalculia, un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por la falta de comprensión en la resolución de cálculos mentales y el manejo de números.

Victoria Beckham en el podcast Call Her Daddy | Instagram

Esta alteración en su desarrollo cognitivo la llevó a presentar “dificultades” en su desempeño pedagógico y que, al no ser diagnosticada por un profesional, sus docentes se lo atribuían a la “falta de capacidad”. “Me llamaban tonta”, confesó recordando aquel doloroso pasado.

“Soy autodidacta en dislexia, sufro de discalculia. Todo eso no se reconocía cuando era niña. Simplemente decían que era ‘tonta’”, amplió. Con el correr de los años, esta facultad cognitiva se trasladó hasta sus estudios universitarios y sus primeras apariciones artísticas. “Me decían que no era lo suficientemente buena, que no tenía el aspecto adecuado. Llegaron a decirme que era demasiado gorda para estar en un escenario”, explicó.

Asimismo, sus rutinas diarias referían a la del resto de sus compañeros ya que la esposa de David Beckham asistía a clases de canto y baile, mientras sus compañeros mantenían actividades sociales y de ocio por fuera de la formación constante. “Socialmente, no encajaba”, dijo.

En este marco, la empresaria manifestó que la situación se haya salido de control ya que era un calvario asistir a clases: “Tenía la piel fatal, sufría acné y el cabello lo tenía muy lacio. Recuerdo estar sola en el patio y que los chicos me tiraban latas de Coca-Cola desde los charcos. Fui acosada física y mentalmente en la escuela”. Debido a la falta de contención para estos casos, la fashionista decidió vivir este sufrimiento en silencio: “Supongo que me avergonzaba y no se lo conté a nadie. Pero toda mi vida escolar fue miserable”.

Victoria Beckham en el podcast Call Her Daddy | Instagram

Las secuelas que le dejó el bullying en la vida de Victoria Beckham

Todas estas vivencias hicieron que Victoria Beckham saque a relucir su poder de resiliencia. Durante la mega exposición luego de su paso por el grupo musical Spice Girls, su imagen se sometió a miles de comentarios y conjeturas de todo tipo. “Todo esto me curtió. Para lo que vendría después, ese acoso mediático, fue un escudo”, sostuvo.

Tras haber contado en primera persona lo que atravesó siendo una niña y en su adolescencia, la artista reflexionó al respecto: “No hablábamos de salud mental como ahora, así que interioricé todo eso y me fui volviendo cada vez más tímida”.

Victoria Beckham en el podcast Call Her Daddy | Instagram

El doloroso camino que Victoria Beckham recorrió durante su niñez, marcado por el hostigamiento y la incomprensión de sus dificultades pedagógicas a causa de la discalculia, resalta aún más su notable transformación. Lejos de quedar definida por aquellas etiquetas a la que fue sometida, la artista y empresaria logró convertir los obstáculos iniciales en una fuente de resiliencia, emergiendo como una de las figuras más influyentes y exitosas en el mundo de la moda y el espectáculo.

NB