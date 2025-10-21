Diego Peretti apuntó contra el Puma Goity tras sus dichos: “Debe estar rodeado de actores jóvenes medio vagos”

Diego Peretti apuntó contra los comentarios del Puma Goity sobre las nuevas generaciones de actores, y dejó una definición que generó repercusiones en el ambiente artístico. Su postura se expresó con naturalidad, sin confrontaciones, pero con una observación que marcó distancia respecto a lo planteado por su compañero.

Diego Peretti apuntó contra el Puma Goity tras sus dichos, en un contexto donde se debatió el compromiso laboral de los actores más jóvenes. La respuesta del actor dejó en claro su postura con un tono directo. A su vez, hizo referencia a experiencias personales que contrastan con la mirada de su colega.

En los últimos días, el comediante expresó que los actores de la nueva generación “no tienen ganas de trabajar”. Al ser consultado por el cronista de Puro Show (El Trece), el protagonista de Los Simuladores fue claro: “Tengo una amiga que es actriz de nueva generación y es un tiburón blanco para conseguir trabajo y está a full. No, no creo que sea una generalidad. Pero bueno, si el Puma lo dice, debe estar rodeado de actores jóvenes medio vagos”.

Con su comentario, Diego Peretti dejó en claro que no comparte la visión generalizada sobre los jóvenes en el mundo artístico. Su respuesta apuntó a destacar que existen perfiles muy activos y comprometidos, y que no se puede aplicar una única mirada sobre una generación entera. Logrando así diferenciarse de los comentarios del Puma Goity.

Durante la entrevista, el actor fue consultado sobre la situación del país y cómo impacta en el trabajo de los actores. “Nuestro colectivo siempre fue complicado. El trabajo de actor es un trabajo muy disruptivo, muy inestable. Pero bueno, la Argentina siempre está en crisis, con diferentes tonalidades, con diferentes colores”, explicó.

Por su parte, también se diferenció de distintos colegas que llegan a enfrentarse por cuestiones ideológicas o partidarias: “Yo en general una opinión partidaria no tengo. Sí tengo opinión política, pero partidaria no, o no la difundo”. Además, dejó una reflexión que emocionó a sus seguidores: “Preferiría que no nos agarremos entre nosotros porque no conviene”.

Diego Peretti reveló detalles de la película de Los Simuladores

Antes de terminar, Diego Peretti habló sobre el proyecto de la película de Los Simuladores, aunque reconoció que no tiene información precisa sobre su desarrollo. “No sé si se va a hacer la película. Yo sé menos de lo que tendría que saber. No sé por qué está afuera de nuestro ámbito. No te sabría decir porque es un tema que es legal”, explicó.

El actor también comentó que no extraña la televisión y que actualmente está enfocado en el teatro y en producciones para plataformas. Su trabajo continúa activo, pero con un enfoque distinto al que tuvo en años anteriores. La expectativa por la película sigue vigente entre los seguidores de la serie, aunque por el momento no hay confirmaciones.

