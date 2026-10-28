El árbol familiar de Lionel Scaloni: sus raíces en Pujato y la vida que construyó en España

El fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, generó una profunda tristeza en Pujato, la localidad santafesina donde el entrenador de la selección argentina nació y dio sus primeros pasos en el fútbol. La mujer murió a los 74 años, después de atravesar problemas de salud durante los últimos momentos de su vida.

A pesar de haber desarrollado buena parte de su trayectoria deportiva en Europa, el director técnico siempre mantuvo un vínculo cercano con su pueblo natal. Sus orígenes se remontan a varias generaciones de inmigrantes italianos que llegaron al país y se establecieron en Santa Fe. Con el paso del tiempo, construyó su propio hogar en Mallorca, donde reside actualmente.

Quiénes son los padres y hermanos de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni nació el 16 de mayo de 1978 en Pujato, fruto del matrimonio entre Ángel Omar Scaloni y Eulalia Marzetti. Su padre, conocido como "Chiche", se dedicó al transporte y a la actividad agropecuaria, mientras que su mamá trabajó como jueza de paz. Juntos tuvieron tres hijos: Mauro, Lionel y Corina, quienes crecieron en la localidad ubicada en las cercanías de Rosario.

Lionel Scaloni junto a sus padres, Eulalia Marzetti y Ángel Omar Scaloni, compartiendo unos mates.

Desde pequeño, el futuro seleccionador contó con el acompañamiento de sus progenitores durante sus primeros pasos en el fútbol. Su papá lo trasladaba en camión a los entrenamientos de Newell's, una dedicación que el exjugador recordó en distintas entrevistas al hablar sobre los esfuerzos que hicieron para impulsar su carrera.

En 2021, su mamá sufrió un accidente cerebrovascular que requirió internación y rehabilitación. Aquel episodio ocurrió poco antes del comienzo de la Copa América, que Argentina terminó conquistando frente a Brasil. "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando", expresó tras obtener el título. Semanas más tarde, su padre atravesó un problema de salud similar.

Las raíces del entrenador tienen una extensa historia vinculada con Italia. Su bisabuelo Enrico Scaloni nació en 1882 en Magliano di Tenna, una localidad de la región de Marcas. En 1900 emigró hacia la Argentina y posteriormente se estableció en territorio santafesino.

El entrenador de la Selección argentina junto a su hermana, creadora de Scala Bakery.

El antepasado italiano se casó con Elisa Serrani en Pujato y, de aquel matrimonio, nació Ángel Scaloni, abuelo paterno del técnico. Este último formó una nueva generación junto a Catalina Toscanelli. La rama materna también tiene ascendencia italiana, con las familias Marzetti y Marroni, cuyos integrantes llegaron desde distintas localidades de la misma región.

El mayor de los hermanos también siguió una carrera futbolística. Nacido en 1976, compartió distintas experiencias deportivas con el actual director técnico, desde las inferiores de Newell's hasta su paso por Deportivo La Coruña. Después de retirarse de la actividad profesional, regresó a su pueblo natal y se dedicó a la producción agropecuaria.

La menor de los tres eligió un camino diferente. Decidió dedicarse a la gastronomía, una actividad que había comenzado como pasatiempo. Con el tiempo, desarrolló Scala Bakery, su propio emprendimiento de pastelería, que logró expandirse con distintos establecimientos.

Lionel Scaloni y su hermana menor, Corina.

El negocio ganó notoriedad después de que su hermano lo mencionara durante una transmisión de AFA Estudio. Aquella repercusión contribuyó a impulsar una propuesta que inicialmente funcionaba mediante encargos. Este miércoles, tras conocerse el fallecimiento de su madre, los locales permanecieron cerrados.

Elisa Montero y los hijos de Lionel Scaloni: su vida en Mallorca

La vida personal de Lionel Scaloni también está vinculada con España, donde conoció a Elisa Montero, su actual esposa. La mujer es oriunda de Mallorca y practicaba vóley cuando coincidieron en un restaurante durante la etapa del argentino como futbolista del club de la isla. Actualmente, ambos son padres de Ian y Noah.

Según recordó el exdeportista en distintas entrevistas, quedó interesado en ella desde aquel primer encuentro, aunque inicialmente no consiguió su número de teléfono. Después de buscar la manera de contactarla, finalmente comenzaron a salir y establecieron una relación que se mantuvo incluso después de que él tuviera que regresar a Italia por sus compromisos profesionales.

La española decidió acompañarlo y ambos se instalaron en Roma, donde iniciaron una nueva etapa. Con el paso de los años, consolidaron su vínculo y contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2018, en una ceremonia que mantuvieron alejada de la exposición pública. Posteriormente, establecieron su residencia en Mallorca.

El director técnico y su esposa durante una gala de los premios The Best.

En 2012 nació Ian, el primogénito de la pareja, durante su estadía en la capital italiana. En una entrevista incluida en la biografía escrita por Diego Borinsky, la mallorquina recordó que su suegra la acompañó al hospital cuando comenzó el trabajo de parto, debido a que el entonces futbolista se encontraba concentrado con su equipo.

Cuatro años después llegó Noah, su segundo hijo, cuyo nacimiento fue anunciado por el propio exdefensor en sus redes sociales. Los dos hermanos crecieron principalmente en Mallorca, donde sus padres organizaron sus actividades alrededor de las responsabilidades laborales y la crianza.

La vida familiar se desarrolló mayormente lejos de las cámaras. En distintas entrevistas, el seleccionador explicó que prefiere mantener una organización sencilla y preservar su intimidad, a pesar de la exposición que adquirió por sus logros deportivos y por ser el entrenador de la selección argentina. Su mujer tampoco acostumbra a realizar apariciones públicas ni brindar declaraciones a los medios.

El beso de la pareja durante un partido de la selección argentina, acompañada por uno de sus hijos.

Durante el Mundial de Qatar 2022, su esposa y los chicos lo acompañaron en diferentes instancias de la competencia, incluida la histórica final frente a Francia. Después de la consagración, participaron de los festejos junto al resto de los integrantes del plantel y sus seres queridos, en una celebración que dejó numerosos registros familiares.

Los pequeños también estuvieron presentes en algunas tribunas, vestidos con camisetas de la Selección. Ambos desarrollaron desde temprana edad un interés por el fútbol, una actividad que comparten con su padre. Más recientemente, antes de la final del Mundial 2026 frente a España, el entrenador habló sobre la particular situación que atravesaba su entorno cercano. "Mi esposa y mis hijos lógicamente estarán con nosotros, con Argentina", explicó al referirse a cómo vivirían el encuentro. También reconoció que algunos familiares españoles podían tener sentimientos divididos.

Lionel Scaloni junto a sus hijos Ian y Noah durante el Mundial de Qatar 2022.

Pese a la distancia entre ambos países, el santafesino mantuvo el contacto con su lugar de origen y sus seres queridos. Los regresos a Pujato formaron parte de distintas etapas de su vida, incluso después de asumir la conducción del seleccionado nacional y alcanzar reconocimiento internacional por sus resultados deportivos.

El reciente fallecimiento de Eulalia Marzetti vuelve a situar aquellos vínculos en el centro de la actualidad. El árbol familiar de Lionel Scaloni reúne las raíces italianas de sus padres, a sus hermanos, y al hogar que construyó en España junto a Elisa Montero y sus dos hijos.