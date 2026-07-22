La emoción de Corina Scaloni tras la consagración de su hermano Lionel: "Orgullosamente argentinos"

Corina Scaloni se convirtió en protagonista silenciosa de la etapa que vivió Lionel Scaloni, su hermano, al frente de la selección argentina durante el Mundial. Su mirada aportó un matiz íntimo luego de la final perdida, mostrando cómo la familia acompañó cada paso del camino. En medio de la expectativa y la emoción, su mensaje se transformó en símbolo de pertenencia, reforzando la idea de que los proyectos deportivos también se sostienen en la cercanía de los afectos.

Corina Scaloni emocionó a todos con un sentido mensaje a su hermano Lionel

El cierre del Mundial dejó a la selección argentina en el segundo lugar tras la derrota frente a España, un resultado duro, pero que no logró opacar el reconocimiento hacia el trabajo de Lionel Scaloni. En ese contexto, su hermana Corina compartió un mensaje que reflejó el sentimiento de pertenencia y la identidad nacional, destacando que, más allá del marcador, lo que permanece es el orgullo de representar al país.

Corina y Lionel Scaloni

Luego del duro partido de cierre en la competencia internacional, la contadora usó sus redes sociales para publicar una foto junto al entrenador argentino con una dedicatoria especial. "Eso que va más allá del resultado... la identidad y el sentido de pertenencia. Orgullosamente argentinos", escribió en su posteo. En sus palabras, puso en primer plano la unión y el valor de los símbolos que trascienden lo deportivo, mostrando cómo la familia vivió la final desde la cercanía.

La mirada de Corina Scaloni aportó una dimensión íntima al desenlace del torneo, reforzando la idea de que el fútbol también se construye desde los afectos. El regreso de Lionel Scaloni a Pujato estuvo marcado por la expectativa de sus vecinos y la emoción de sus seres queridos. La emprendedora expresó la satisfacción de ver a su hermano consolidar un camino que, más allá del resultado, se traduce en reconocimiento internacional.

Corina y Lionel Scaloni

Según se conoció, la comunidad acompañó la llegada del director técnico, convirtiendo el momento en un encuentro de gratitud y apoyo. La frase “Orgullosamente argentinos” se convirtió en el eje de su mensaje, una síntesis de lo que significó la final para la familia Scaloni y para todo el país. Con esas palabras, la contadora dejó en claro que la experiencia no solo pertenece al ámbito deportivo, sino que representa un símbolo de identidad nacional compartido.

Corina Scaloni, el apoyo constante a su hermano, Lionel Scaloni, durante el Mundial

La ilusión mundialista volvió a instalarse entre los argentinos y también en Pujato, el pueblo santafesino donde creció Lionel Scaloni. Allí, su hermana Corina estuvo al frente de Scala Bakery, el emprendimiento gastronómico que se consolidó tras la consagración de la selección en Qatar 2022 y que durante el Mundial 2026 se convirtió nuevamente en un punto de encuentro para los seguidores de la Scaloneta. A lo largo del torneo, el local se vistió de celeste y blanco, reforzando el espíritu futbolero que caracteriza a la familia y al pueblo.

Scala Bakery

La propuesta incluyó una promoción especial pensada para acompañar cada partido de laselección. Los clientes disfrutaron de beneficios que invitaban a compartir algo dulce mientras alentaban a la Albiceleste, con un packaging diseñado en tonos celeste y blanco y la palabra “Muchachos”, en homenaje al cántico que se transformó en símbolo durante la conquista de Qatar. De esta manera, el local trasladó el clima mundialista a su espacio, convirtiendo cada encuentro en una celebración.

El impulso que recibió el emprendimiento tuvo un origen inesperado. A finales de 2023, Lionel Scaloni mencionó con humor la pastelería de su hermana, Corina, durante una conferencia de prensa, lo que generó una repercusión inmediata. Desde entonces, las redes sociales del negocio crecieron de manera exponencial y Scala Bakery se transformó en un fenómeno entre los seguidores de la selección. Esa difusión permitió que la empresaria aprovechara cada competencia importante para lanzar propuestas que combinaran gastronomía y fútbol.

Scala Bakery

Corina Scaloni cerró el Mundial acompañando cada paso de su hermano desde Pujato, con iniciativas que reflejaron la pasión compartida por el fútbol y la identidad argentina. Su emprendimiento gastronómico se convirtió en un espacio de encuentro durante la competencia, donde los colores celeste y blanco marcaron la atmósfera de cada partido. Al finalizar el torneo, Scala Bakery quedó como símbolo de cómo la familia vivió la experiencia, sumando su aporte desde lo cotidiano y reforzando el vínculo con la selección.

VDV