La increíble transformación de Ian, el hijo de Lionel Scaloni, en menos de tres años

Por segunda vez consecutiva, la selección argentina disputará una nueva final de la Copa del Mundo, ambas bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni. A pesar de mantener un perfil extremadamente reservado y alejado de la exposición mediática, en el último partido el entrenador fue visto acompañado por su familia, que celebró junto a él la clasificación a la gran definición del torneo. Entre ellos se destacó Ian, el mayor de los hijos de Scaloni, de 14 años, quien llamó la atención por su notable transformación física en menos de tres años.

Así es Ian, el hijo de Lionel Scaloni

Desde que asumió en 2018, Lionel Scaloni lleva casi ocho años al frente de la selección argentina, un ciclo histórico que lo convirtió en uno de los entrenadores más importantes para el fútbol local. De perfil bajo y exitosa carrera que lo llevó a conseguir cuatro de los títulos más importantes para el seleccionado nacional: dos Copa América, la Finalíssima y el Mundial de Qatar 2022. En cada uno de estos torneos, el entrenador siempre estuvo acompañado por su familia: su esposa, Elisa Montero y sus dos hijos, Ian y Noah.

Ian, el hijo de Lionel Scaloni | Captura de TyC Sport

A lo largo de este tiempo, también quedó en evidencia cuánto crecieron los hijos de Scaloni, especialmente Ian, quien atraviesa su adolescencia con un notable cambio físico. La imagen del mayor de los hijos del entrenador comenzó a ganar protagonismo público durante el Mundial de Qatar 2022, cuando protagonizó un emotivo abrazo con su papá tras la consagración argentina. Aquella escena se convirtió rápidamente en una de las postales más recordadas y virales del festejo.

Nacido en 2012 en Mallorca, España, el adolescente de 14 años heredó la pasión por el fútbol y comenzó a dar sus primeros pasos dentro de esta disciplina. En la actualidad, forma parte de las categorías juveniles del RCD Mallorca, club español en el que continúa su formación como futbolista.

Durante la grabación de un spot de Netflix, hace tres años, Ian se mostraba con su inconfundible acento gallego y la espontaneidad propia de un niño de su edad. Siempre acompañando y apoyando a su padre, por aquel entonces todavía conservaba una imagen más infantil: tenía apenas 10 años y estaba a punto de comenzar una nueva etapa marcada por los cambios de la adolescencia.

Lionel Scaloni junto a sus hijos Ian y Noah | Redes Sociales

La increíble transformación de Ian, el hijo de Lionel Scaloni

Ese aspecto infantil quedó atrás. Hoy, con 14 años, Ian atraviesa una etapa de grandes cambios propios de la adolescencia y sorprende por su notable transformación física. En un clip que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales, se pudo observar al joven al finalizar el partido frente a Egipto, donde llamó especialmente la atención su crecimiento en altura y su nueva apariencia.

Ian, el hijo de Lionel Scaloni | Captura de YouTube

El hijo mayor de Scaloni ya alcanzó una estatura similar a la de su padre, que ronda los 1,82 metros, e incluso superó a su mamá. Un cambio que refleja el rápido crecimiento de Ian durante los últimos 3 años y que sorprendió a quienes lo recuerdan acompañando al entrenador durante el Mundial de Qatar 2022, cuando todavía tenía una imagen mucho más infantil.

Ian, el hijo de Lionel Scaloni | Redes Sociales

Además, su contextura corporal también experimentó un cambio notable: hoy luce una figura más estilizada, con un torso esbelto y una apariencia acorde a su etapa adolescente. Su cabello corto, aunque algo más largo en la parte superior, con el flequillo peinado hacia los costados, completó una imagen que muchos seguidores compararon inmediatamente con la de su padre. El parecido con su papá resulta cada vez más evidente, especialmente en algunos rasgos físicos como la mirada y la forma de sus ojos.

La transformación de Ian en menos de tres años no solo refleja el crecimiento propio de su edad, sino también cómo, con el paso del tiempo, comienza a compartir cada vez más rasgos físicos con su padre, el entrenador campeón del mundo. Aunque Lionel Scaloni siempre intentó preservar la intimidad de su familia y mantenerla alejada de la exposición pública, las imágenes que ocasionalmente se viralizan permiten ver no solo el acompañamiento incondicional que recibe en los momentos más importantes de su carrera, sino también cómo sus hijos van creciendo.