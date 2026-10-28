Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, el director técnico que llevó a la Selección argentina a lo más alto de la gloria mundial, atraviesa el momento más doloroso de su vida personal al confirmarse la triste noticia de que falleció su mamá, Eulalia Marzetti, a los 74 años de edad . El conductor de la "Scaloneta", admirado mundialmente por su templanza y liderazgo, suspende momentáneamente su agenda deportiva ante este golpe devastador que enluta a todo el fútbol argentino. La noticia impacta profundamente en los fanáticos, quienes recuerdan la constante devoción del entrenador hacia sus padres en cada consagración.

Lionel Scaloni, Eulalia Marzetti

Murió Eulalia, la mamá de Lionel Scaloni

La noticia sobre el fallecimiento de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, se dio a conocer públicamente este miércoles a través de los principales medios rosarinos y nacionales, luego de que fuentes del círculo íntimo familiar y allegados directos confirmaran su deceso a la emisora Radio 2 de Rosario . Según dieron a conocer, ocurrió este martes en Pujato, y versiones indicarían que el director técnico de la Selección estaría en Buenos Aires, camino al velorio, de carácter íntimo.

Poco después, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial manifestando sus condolencias al director técnico. Aunque los integrantes de la familia optaron por mantener su característico perfil reservado y no brindaron declaraciones directas a la prensa, su hermana Corina dio un indicio público al anunciar el cierre temporal por motivos personales de sus locales gastronómicos.

El estrecho e inquebrantable vínculo que unía al entrenador con su madre quedó reflejado en múltiples apariciones públicas donde priorizó el bienestar de sus padres por encima del éxito deportivo. Tras romper la histórica racha sin títulos en la Copa América 2021 en el mítico estadio Maracaná, el conductor técnico se quebró ante las cámaras de televisión y expresó con profunda sensibilidad: "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando". Los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación no tardaron en dejar sus mensajes, mientras respetan el silencio de la familia Scaloni.

Así se conforma la familia de Lionel Scaloni

La familia nuclear de Lionel Scaloni está compuesta por su esposa, la exatleta española Elisa Montero, con quien mantiene una relación desde 2008 tras conocerse en su etapa como futbolista en el Mallorca. Juntos tienen dos hijos nacidos en Europa: Ian, de 14 años, y Noah, de 10 años . Respecto a su familia de origen en Santa Fe, sus padres son Ángel "Chiche" Scaloni, quien fuera un pilar fundamental en sus inicios deportivos y representante, y Eulalia Marzetti. El entrenador tiene además dos hermanos mayores, Mauro y Corina, con quienes comparte emprendimientos agrícolas y comerciales en su provincia natal.

La relación de todo el clan familiar con la exposición pública se caracteriza por un perfil extremadamente bajo y una marcada búsqueda de privacidad. Tanto Elisa como sus hijos suelen mantenerse completamente alejados del foco mediático y de las redes sociales, apareciendo únicamente de manera excepcional durante los festejos en el campo de juego tras la obtención de títulos importantes.

Del mismo modo, sus hermanos y padres siempre eligieron permanecer en la tranquilidad de Pujato, rechazando entrevistas televisivas y preservando su rutina diaria como vecinos comunes. El propio director técnico se encarga activamente de blindar la intimidad de sus seres queridos, gestionando el éxito de la Selección argentina con una estricta línea divisoria entre su rol profesional de alta visibilidad y su vida afectiva privada.

La familia de Lionel Scaloni

El profundo dolor que hoy abraza al director técnico de la Selección argentina resalta el lado más humano del ídolo. Esta pérdida familiar cala hondo en su círculo más íntimo, transformando el momento de máxima gloria profesional en un espacio de absoluto recogimiento y duelo para los Scaloni.