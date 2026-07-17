Así están Ian y Noah, los hijos de Lionel Scaloni y Elisa Montero

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más conmovedoras del torneo. Y es que apenas terminó el partido frente a Egipto, Lionel Scaloni se fundió en un abrazo con su esposa, Elisa Montero, y sus hijos, Ian y Noah, en una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió viral.

Lionel Scaloni y sus hijos

Más allá de las lágrimas del entrenador, el momento llamó la atención porque permitió ver cuánto crecieron los hijos del director técnico, quienes desde pequeños lo acompañan en los momentos más importantes de su carrera. Aunque Lionel Scaloni es una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino, siempre eligió mantener a su familia alejada de la exposición mediática.

Ian y Noah, los hijos que acompañan a Scaloni en cada logro

El mayor de los hermanos es Ian, nacido en 2012. Con 14 años, heredó la pasión por el fútbol y actualmente forma parte de las divisiones juveniles del RCD Mallorca, club en el que continúa desarrollando su formación deportiva mientras sigue los pasos de su padre.

Lionel Scaloni y sus hijos

Noah, en tanto, nació en 2016 y tiene 10 años. Mantiene un perfil mucho más reservado, aunque suele estar presente en las grandes citas de la Selección Argentina. Tanto él como Ian acompañaron a Lionel Scaloni durante las consagraciones de los últimos años y volvieron a hacerlo tras el triunfo que aseguró el pase a la final del Mundial 2026.

La familia, el refugio de Lionel Scaloni fuera de las canchas

Desde hace años, Lionel Scaloni y Elisa Montero viven junto a sus hijos en Mallorca, España, donde construyeron una vida lejos del foco mediático. La pareja evita compartir imágenes familiares en redes sociales y procura preservar la privacidad de Ian y Noah, una decisión que mantuvieron incluso durante los mayores éxitos deportivos del entrenador.

Lionel Scaloni y Elisa Montero

Sin embargo, cuando llegan los momentos más importantes, la familia suele aparecer para acompañarlo. Así ocurrió durante la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y volvió a repetirse tras la clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo. El abrazo entre Lionel Scaloni, Elisa, Ian y Noah se convirtió en una de las postales más emotivas de la jornada y dejó en evidencia cómo los hijos del DT crecieron acompañando, en silencio, cada paso de su histórica carrera.