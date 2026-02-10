Así es la casa de Úrsula Corberó y el Chino Darín en Barcelona: vintage, repleta de velas y estética retro

En medio de un presente atravesado por la emoción, tras anunciar la llegada de su primer bebé, Úrsula Corberó y el Chino Darín dejaron ver cómo es el hogar que construyeron juntos en Barcelona. El departamento de la pareja combina rasgos arquitectónicos clásicos con una mirada estética muy personal, capaz de unir pasado y presente, en ese espacio íntimo, ambos comienzan a proyectar una nueva etapa familiar.

Así es la casa de Úrsula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Úrsula Corberó

Radicados en la ciudad natal de la actriz, eligieron un piso que conserva la esencia original del edificio, con techos altos, molduras ornamentadas y baldosas hidráulicas. La distribución amplia permite que la luz natural circule y potencie la sensación de tranquilidad. Sobre esa base histórica, la pareja sumó una curaduría propia que mezcla piezas antiguas y detalles contemporáneos. Asimismo, las velas aparecen de manera recurrente en distintos ambientes, aportando una atmósfera cálida y casi de ritual.

Velas de distintas alturas, molduras clásicas y luz tenue: el clima íntimo que define la estética vintage del hogar.

El living de Úrsula Corberó y el Chino Darín se distingue por ser uno de los espacios más representativos del hogar y también como el corazón social del departamento. Allí, una chimenea blanca cubierta de velas de distintas alturas se vuelve el punto focal, reforzando la idea de abrigo. Un gran espejo de marco trabajado amplifica la luminosidad y aporta profundidad visual. La paleta neutra, dominada por blancos, beige y tonos madera, cubre el ambiente con una elegancia silenciosa.

Entre mosaicos retro y mobiliario de líneas nobles, el comedor conserva el espíritu señorial del departamento.

El comedor continúa con la estética desde un lenguaje sobrio pero cargado de carácter. Una mesa circular de madera oscura organiza el espacio y reúne sillas tapizadas en tonos claros. El piso, con guiños retro, introduce textura visual y refuerza la identidad histórica del departamento. Las molduras originales del techo aportan un aire señorial que convive con una puesta más actual y descontracturada.

Úrsula Corberó y el Chino Darín: minimalismo con guiños retro

Aunque el blanco predomina en paredes, la casa evita caer en un minimalismo frío o impersonal. Cada ambiente incorpora objetos con historia, lámparas de inspiración clásica y piezas decorativas elegidas con intención. En la cocina, el mobiliario claro se combina con un suelo de estética retro que atrae la mirada. La campana extractora introduce un leve acento vintage. Funcionalidad y estilo conviven allí con naturalidad, como si siempre hubieran pertenecido al mismo tiempo.

Blancos dominantes, luz natural y una cocina integrada de aire retro reflejan la impronta serena y sofisticada que atraviesa toda la casa.

El dormitorio de Úrsula Corberó y el Chino Darín replica esa búsqueda de la paz a través de una composición despejada y equilibrada. La ropa de cama lisa, los pocos objetos a la vista y un armario con molduras clásicas refuerzan el espíritu del departamento catalán. Todo parece orientado a construir un clima de descanso, casi introspectivo, en sintonía con el momento personal que atraviesan. La casa, sin embargo, no se percibe estática sino abierta a transformaciones. Con la llegada de su primer hijo cada vez más cerca, ese piso retro comienza a resignificarse para alojar nuevas rutinas.