Ni en Madrid ni en Buenos Aires: dónde nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La noticia del nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó, actriz española conocida mundialmente por su papel en La Casa de Papel, y Chino Darín, actor argentino y hijo de Ricardo Darín, comenzó a tomar forma en medios europeos con un cambio de planes que generó interés tanto en España como en Argentina.

Dónde nació el bebé de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Según lo expuesto en el programa español Y ahora Sonsoles, que se emite por Antena 3, la familia habría decidido que el bebé naciera en Barcelona, ciudad donde ambos residen desde hace tiempo, aunque inicialmente se especuló con Buenos Aires o incluso Madrid como posibles escenarios para la llegada del bebé.

La periodista Lorena Vázquez fue quien dio a conocer la primicia en vivo, señalando que “ha dado a luz ya Úrsula Corberó… ha sido en Barcelona, un cambio de planes porque tenían previsto hacerlo en Buenos Aires”. Aunque la pareja no confirmó oficialmente la noticia en sus redes o mediante un comunicado, estas declaraciones llevaron rápidamente la atención de seguidores y medios hacia la capital catalana como el lugar más probable del nacimiento.

Una llegada que iluminó a la familia

La versión coincide con otros reportes periodísticos que indican que los actores, tras largos meses de discreción en torno al embarazo, habrían elegido Barcelona como el marco familiar para este momento trascendental. Tanto la presencia de la actriz en paseos relajados por la ciudad junto al suegro Ricardo Darín como la imagen de Chino preparando la cuna son indicios que reforzaron la hipótesis de que la pareja apostó por quedarse en España para el gran día.

Úrsula junto a su suegro, Ricardo Darín, en Barcelona

Más allá de dónde finalmente ocurrió el nacimiento, el equipo familiar mantuvo una política de máxima reserva. Hasta ahora, ni Úrsula ni Chino divulgaron detalles oficiales ni fotos del bebé, ni confirmaron el sexo o el nombre del recién nacido. La discreción fue una constante en el manejo de la noticia, coherente con el estilo de vida que ambos actores han cultivado a lo largo de su relación de casi una década.

De la especulación a la confirmación indirecta

Antes de este cambio de planes, circulaban diversas versiones que vinculaban la llegada del bebé con otras ciudades emblemáticas para la pareja. En Argentina, muchos imaginaron que Buenos Aires podría ser el lugar elegido por el peso familiar de Darín y por las conexiones personales que la pareja tiene allí. Por su parte, Madrid también era señalada como posible escenario, especialmente considerando la vinculación de Corberó con la escena artística española.

Sin embargo, con las imágenes de los posteos recientes y la presencia pública de ambos en Barcelona, la hipótesis de una llegada en esa ciudad tomó fuerza. Medios como La Nación también consignaron que la pareja fue vista realizando actividades cotidianas en la capital catalana en los días previos al nacimiento, algo que muchos interpretan como un indicio de que ese fue el espacio elegido para concretar el momento familiar.

Así compartieron en redes sociales las últimas semanas del embarazo

Más allá de la incertidumbre sobre el lugar preciso de nacimiento, lo que sí parece claro es que la llegada del bebé marcó un hito para la familia. El reconocido actor argentino Ricardo Darín, padre de Chino, aseguró que la noticia del nieto llegó como una alegría enorme para él, describiendo con emoción cómo vivió la etapa previa y la confirmación del nacimiento.

El clima familiar y la expectativa en torno al nacimiento habían ido creciendo desde que Úrsula Corberó anunció su embarazo con una publicación en redes sociales que se volvió viral, en donde la actriz desmintió los rumores de manipulación de IA con una frase cargada de humor.

