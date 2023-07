Karina La Princesita hizo público hace algunos meses que está lidiando con una intensa depresión y que, en base a esto, tuvo que recurrir a la ayuda de los psicólogos y psiquiatras para poder mejorar. Esto lo contó en sus redes sociales y tantos sus seguidores como los medios se preocuparon por la cantante y le demostraron su apoyo. Incluso, algunos famosos salieron a bancarla, como El Polaco, su expareja.

La vida de los cantantes de no es sencilla, y queda claro cuando vemos casos como los de Ulises Bueno y La Joaqui, por ejemplo, que debieron distanciarse un poco de su carrera musical. Parece que a Karina La Princesita también se le está haciendo difícil, aunque sigue dando sus shows en todo el país y con mucha frecuencia. Sin embargo, los familiares están preocupados.

Karina La Princesita en Instagram

Pero ahora Karina La Princesita habló con Intrusos y se la vio muy entera, reflexionando un poco sobre lo que es la salud mental y lo importante que es ocuparse. Con respecto al uso de las redes sociales y cómo afecta, la cantante dijo: "A veces, yo por ahí me olvido que hay gente que lo ve, que tiene mucha llegada. No le doy mucha bola y uso mis redes de forma muy personal, como lo hice antes de cantar".

Y es que Karina La Princesita plantó este tema en los medios y en la gente cuando lo contó en sus redes sociales. A partir de ahí, muchos famosos empezaron a hablar de lo mismo. "Pienso que claramente, en mi caso, que soy muy espontánea, me propuse hablarlo, pero hay gente que lo habla cuando ya no da más. En mi caso fue cuando me empecé a ocupar y descubrí lo que me pasaba hace muchísimos años, y le puse nombre a lo que tenía. Pero bueno, hay que ocuparse y ya...", expresó la cantante.

Karina La Princesita habló de su salud mental

Sobre la posibilidad de ayudar a muchas personas hablando del tema, Karina La Princesita no dudó en sincerarse y reconocer que esa no era su intención. "No lo hice con esa intención. Vi que hablarlo estaba bueno y que había gente que necesitaba que se abra esa puerta y se toque ese tema, y se rompa con creencias o con esto de que si vas al psiquiatra estás loco, y todas esas cosas", reconoció.

El notero de Intrusos le consultó a Karina La Princesita si le había hecho bien hablarlo. Sin embargo, ella respondió con honestidad y dijo que no debería haberlo hecho. "Lo hablé porque a veces está la cámara y lo charlo y me olvido... a veces me tengo que medir en lo que digo, igual no me arrepiento, se dio y ya está", respondió.

Por supuesto que uno de los temas que más llaman la atención en la farándula son las parejas y los romances, por lo que el notero le preguntó a Karina La Princesita si estaba en pareja. "Bien, estoy bien, no estoy en pareja. Por ahora no, y estoy bien... no es momento de estar en pareja", respondió.

NL.