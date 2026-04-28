El motivo por el que Máxima Zorreguieta decidió volver a la Argentina

Máxima Zorreguieta llega a la Argentina por un particular motivo que la vincula directamente con su rol institucional. La reina estará presente en Bariloche para participar de un importante foro internacional, donde su intervención se centrará en temas de inclusión financiera y desarrollo económico.

Máxima Zorreguieta viajará a Argentina por un particular motivo

En los próximos días, Máxima Zorreguieta viajará a Argentina para instalarse en el sur del país por un encuentro que reúne a empresarios y líderes de distintos sectores. La reina de los Países Bajos llegará al país por un particular motivo y seguirá una agenda que pone el foco en temas económicos y sociales de alcance internacional.

Máxima Zorreguieta

La llegada de la reina está prevista para esta semana y tendrá como escenario a la ciudad de Bariloche, donde se desarrollará uno de los encuentros empresariales más exclusivos. El motivo de su viaje no responde únicamente a cuestiones protocolares, sino a una agenda vinculada a su rol como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera.

Entre el miércoles y el viernes, el Hotel Llao Llao abrirá sus puertas para una nueva edición del foro que reúne a empresarios, inversores y referentes de distintos sectores. En esta ocasión, la presencia de Máxima Zorreguieta se convierte en uno de los puntos más destacados del encuentro y se espera que su participación sea el jueves 30 de abril.

Máxima Zorreguieta

Según se conoció, la esposa del rey Guillermo expondrá sobre la importancia del acceso equitativo a herramientas financieras y el impacto que la inclusión económica tiene en el desarrollo de las sociedades. El foro se caracteriza por su hermetismo y por ser un espacio de reflexión sobre la coyuntura nacional e internacional.

La nueva visita de la reina Máxima Zorreguieta al sur del país que la conecta con sus raíces

La llegada de Máxima Zorreguieta a Bariloche tiene un doble significado para ella y su familia. Por un lado, su rol institucional la coloca en el centro de un debate clave sobre la economía y la necesidad de ampliar el acceso a servicios financieros. Por otro, su vínculo personal con la Patagonia refuerza el carácter especial de esta visita.

Máxima Zorreguieta

Cabe destacar que la monarca suele elegir esta región junto a su familia para pasar vacaciones de fin de año, y mantiene un lazo estrecho con la Estancia Pilpilcurá, una propiedad de unas 3.000 hectáreas cercana a la ciudad. En este lugar disfruta de actividades como la pesca y las cabalgatas, además de compartir con su madre, María del Carmen Cerruti, y sus hermanos.

El regreso a Bariloche, aunque en esta ocasión marcada por compromisos laborales, se conecta con ese espacio íntimo que Máxima Zorreguieta considera su refugio. La combinación entre su agenda oficial y su vínculo personal con la región otorga a la visita un tono particular, donde sus raíces y el protocolo se mezclan en el mismo escenario.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta estará en la Argentina con una agenda que la llevará a Bariloche para participar del foro empresarial en el Hotel Llao Llao. Su presencia se vincula con su rol como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, enfocada en la inclusión financiera y el desarrollo económico. Pero la visita también la conecta con sus raíces y su rincón favorito de la Patagonia.

VDV