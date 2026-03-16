El contundente descargo de María Belén Ludueña por las críticas hacia su cuerpo: "No está bien decirle a una embarazada"

En la recta final de su embarazo, María Belén Ludueña decidió utilizar sus redes sociales para compartir una rotunda reflexión luego de recibir algunos comentarios sobre su cuerpo durante esta etapa tan especial de su vida. La comunicadora, que se prepara para convertirse en madre por primera vez, explicó que si bien recibe mucho cariño de sus seguidores, hubo ciertos mensajes que la llevaron a pronunciarse.

María Belén Ludueña

A través de un video, María Belén Ludueña se mostró sincera y aprovechó su exposición pública para visibilizar una problemática que, según remarcó, todavía falta aprender como sociedad: “Quiero compartirles una reflexión a algunos mensajes que vengo recibiendo en redes sociales. Mucho cariño, por supuesto, pero siempre hay alguno que hay que rescatar, sobre todo cuando uno está en esta posición de ser pública y lo puede usar para concientizar y visibilizar”, expresó.

El descargo de María Belén Ludueña contra los comentarios sobre su cuerpo

Durante su mensaje, María Belén Ludueña dejó en claro que su intención no fue polemizar, sino generar conciencia sobre un comportamiento que muchas veces se repite sin que se piense en sus consecuencias: “Sigo insistiendo con lo mismo, parece básico pero es algo que todavía no hemos aprendido como sociedad y entre mujeres: no se opinan sobre los cuerpos ajenos”, sostuvo.

María Belén Ludueña

La periodista también explicó que el embarazo es un momento especialmente sensible para muchas mujeres: “Menos cuando una mujer está embarazada, nadie más que yo sabe que el bebito está super sano, que estoy re contra feliz transitando el embarazo”, señaló, al remarcar que vive esta etapa con mucha alegría.

El llamado a al reflexión de María Belén Ludueña

En su descargo, María Belén Ludueña reflexionó sobre el impacto que pueden tener ciertos comentarios que, muchas veces, se dicen sin intención de lastimar. “Tal vez son comentarios que uno hace sin ánimos de lastimar, pero te pueden lastimar”, explicó.

María Belén Ludueña

Además, dio algunos ejemplos concretos de frases que suelen repetirse en este contexto. “No está bien decirle a una embarazada ‘flaca’ o ‘gorda’. Son muchos los sentimientos que se atraviesan y lo que una menos desea es ser juzgada por la mirada externa”, afirmó. Finalmente, María Belén Ludueña cerró su mensaje con un llamado a la empatía y un deseo para sus seguidores, recordando que todos somos humanos y pasamos por diversas etapas.