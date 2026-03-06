María Belén Ludueña mostró su pancita en un vestido azul ajustado a punto de ser mamá

María Belén Ludueña se mostró junto a su esposo, el Jefe de Gobierno Jorge Macri, quien encabezó la apertura del XXIX período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad. El lunes 2 de marzo, la futura mamá enamoró a todos al mostrar su pancita, con un vestido azul ajustado.

María Belén Ludueña confirmó que espera el nacimiento de su bebé para fines de abril

Ubicada en el sitio reservado para familiares en el recinto de la calle Perú, María Belén Ludueña siguió cada palabra del discurso de su esposo, que reflejó medidas de gestión; anuncios, pedidos a la Nación y un mensa je claro: el orden y la decisión política como ejes de su gobierno.

Jorge Macri y Ludueña. La conductora contó que se prepara para un parto natural

Cerca de Belén estuvo la madre, y los dos hijos de Jorge Macri. Mientras, en los palcos, se encontraban autoridades judiciales, representantes de todas las fuerzas políticas y referentes religiosos como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.