Cuál sería el nuevo proyeto laboral de Ian Lucas tras ganar MasterChef Celebrity

Después de consagrarse en MasterChef Celebrity (Telefe), el nombre de Ian Lucas empezó a circular con más peso dentro del mundo del espectáculo. Su participación en el reality no solo lo posicionó como uno de los favoritos del público, sino que también amplió su perfil más allá de lo digital. Con una presencia que combina carisma, soltura frente a cámara y manejo escénico, su figura comenzó a ser considerada para nuevos desafíos dentro de la televisión. En ese contexto, en las últimas horas surgió una versión que podría marcar un punto de inflexión en su recorrido profesional. Según trascendió, estaría vinculado a un nuevo proyecto que lo alejaría de la cocina para ubicarlo en un rol completamente distinto.

Ian Lucas y su posible desembarco como conductor en Popstars

La información se dio en Intrusos (América) y rápidamente causó repecusiones. En el ciclo se indicó que Ian Lucas sería el elegido para conducir una nueva versión de Popstars. El dato no sería menor, ya que se trataría de un formato con historia dentro de la televisión argentina, que en sus primeras ediciones dio origen a fenómenos como Bandana y Mambrú. A más de dos décadas de su estreno, el ciclo prepararía su regreso en 2026 con una propuesta renovada y adaptada a las nuevas dinámicas del entretenimiento. De confirmarse su participación, Ian no solo debutaría como conductor, sino que lo haría al frente de un programa con fuerte peso simbólico dentro del género musical.

Ian Lucas

Ian Lucas tras MasterChef: de participante a figura central de la TV

El posible salto hacia la conducción no aparece como un movimiento aislado, sino como parte de una transición más amplia en su carrera. Durante su paso por MasterChef Celebrity, Ian Lucas mostró una evolución que fue más allá de lo culinario, consolidando una presencia televisiva que lo volvió competitivo dentro del formato. Su capacidad para conectar con el público, sumada a una estética cuidada y un manejo natural de cámara, lo posicionaron como una figura adaptable a distintos formatos. Ese perfil híbrido, entre influencer, performer y figura mediática, es justamente el que hoy buscan muchos formatos televisivos. Por eso, su nombre empieza a aparecer en proyectos que requieren algo más que exposición: presencia sostenida y conducción del relato.

El regreso de Popstars ya genera expectativa y podría tener a Ian Lucas como conductor en su nueva edición.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su participación en Popstars, pero el rumor ya instaló una expectativa concreta. De avanzar, el proyecto marcaría un nuevo capítulo en su recorrido, en el que pasaría de competir a liderar un programa propio. En un escenario donde muchas figuras quedan encasilladas tras un reality, Ian Lucas parece moverse en sentido contrario, ampliando su campo de acción. El desafío, en ese caso, no sería solo sostener la visibilidad, sino consolidarse en un rol que exige continuidad, criterio y presencia frente a cámara.