Las hijas de Wanda Nara, Evangelina Anderson y Camila Galante debutaron como modelos

Desde hace años, Wanda Nara, Evangelina Anderson y Camila Galante forman parte del universo mediático argentino, combinando televisión, moda, redes sociales y campañas publicitarias. Con estilos distintos, las tres lograron construir una fuerte presencia pública que también terminó acercando a sus familias al mundo digital.
En ese contexto, sus hijas comenzaron poco a poco a ganar visibilidad en plataformas digitales, siempre desde un lugar cuidado y acompañado por sus madres. Ya sea en videos familiares, publicaciones cotidianas o pequeños contenidos virales, las niñas empezaron a familiarizarse con las cámaras y las redes desde muy chicas.
El debut de las hijas de las famosas en una campaña de moda
Ahora, Francesca Icardi, Victoria Paredes y Lola Demichelis dieron un paso más dentro del mundo fashion al participar de una campaña para una reconocida marca de ropa para preadolescentes. Las niñas posaron frente a cámara y protagonizaron distintos contenidos audiovisuales pensados especialmente para redes sociales, consolidando así su primera experiencia formal dentro del universo de la moda.
La campaña llamó la atención justamente por reunir a algunas de las hijas más conocidas del ambiente mediático argentino en un mismo proyecto, algo que terminó potenciando el impacto en redes.
Francesca e Isabella Icardi, Victoria Paredes y Lola Demichelis se suman a los trends
Además de las fotos, Francesca Icardi, Victoria Paredes y Lola Demichelis también participaron de distintos videos utilizando canciones virales y trends populares de TikTok, sumándose al lenguaje digital que domina actualmente entre las nuevas generaciones.
Con coreografías simples, looks urbanos y una estética completamente alineada al universo teen, las hijas de Wanda Nara, Evangelina Anderson y Camila Galante mostraron soltura y comodidad frente a cámara. Aunque todavía se trata de primeras apariciones públicas dentro del rubro, lo cierto es que esta campaña dejó en evidencia cómo una nueva generación de pequeñas influencers empieza a ganar terreno en redes sociales y moda, siguiendo los pasos de figuras que llevan años instaladas en el espectáculo y el mundo fashion.