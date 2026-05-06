Las hijas de Wanda Nara, Evangelina Anderson y Camila Galante debutaron como modelos

Desde hace años, Wanda Nara, Evangelina Anderson y Camila Galante forman parte del universo mediático argentino, combinando televisión, moda, redes sociales y campañas publicitarias. Con estilos distintos, las tres lograron construir una fuerte presencia pública que también terminó acercando a sus familias al mundo digital.

Evangelina Anderson y Lola Demichelis

En ese contexto, sus hijas comenzaron poco a poco a ganar visibilidad en plataformas digitales, siempre desde un lugar cuidado y acompañado por sus madres. Ya sea en videos familiares, publicaciones cotidianas o pequeños contenidos virales, las niñas empezaron a familiarizarse con las cámaras y las redes desde muy chicas.

El debut de las hijas de las famosas en una campaña de moda

Ahora, Francesca Icardi, Victoria Paredes y Lola Demichelis dieron un paso más dentro del mundo fashion al participar de una campaña para una reconocida marca de ropa para preadolescentes. Las niñas posaron frente a cámara y protagonizaron distintos contenidos audiovisuales pensados especialmente para redes sociales, consolidando así su primera experiencia formal dentro del universo de la moda.

Leandro Paredes, Camila Galante, Victoria Paredes

La campaña llamó la atención justamente por reunir a algunas de las hijas más conocidas del ambiente mediático argentino en un mismo proyecto, algo que terminó potenciando el impacto en redes.

Francesca e Isabella Icardi, Victoria Paredes y Lola Demichelis se suman a los trends

Además de las fotos, Francesca Icardi, Victoria Paredes y Lola Demichelis también participaron de distintos videos utilizando canciones virales y trends populares de TikTok, sumándose al lenguaje digital que domina actualmente entre las nuevas generaciones.

Con coreografías simples, looks urbanos y una estética completamente alineada al universo teen, las hijas de Wanda Nara, Evangelina Anderson y Camila Galante mostraron soltura y comodidad frente a cámara. Aunque todavía se trata de primeras apariciones públicas dentro del rubro, lo cierto es que esta campaña dejó en evidencia cómo una nueva generación de pequeñas influencers empieza a ganar terreno en redes sociales y moda, siguiendo los pasos de figuras que llevan años instaladas en el espectáculo y el mundo fashion.