Los fuertes dichos de Stefy Xipolitakis sobre Fede Bal, su ex pareja

Stefy Xipolitakis pasó por el Stream de Brunenger y disparó sin filtro contra Federico Bal. Lo cierto es que la joven no guarda buenos recuerdos de su vínculo amoroso con él.

La cantante y el exnovio de Sofía Aldrey fueron pareja durante algún tiempo y hace ya varios años.

Qué dijo Stefy Xipolitakis sobre Fede Bal

El streamer tuvo un mano a mano con la cantante y una de las preguntas del público fue "¿Qué onda cuando estuviste con Fede Bal?". Rápidamente, la hermana de Vicky expresó: "Uy, qué bajón eso... Es una persona que tiene una enfermedad, que garca a todo el mundo. A todas las minas las garca y les miente", respondió de manera muy contundente.

El streamer aprovechó para consultarle si era su ex: "No califica ni como ex, es un boludo. Porque encima te daña", aclaró Stefy. "Esta persona es así: dice una cosa, hace otra. Tiene un patrón. Es básico, cuando te aprendés ese ABC, sabés que tenerlo lejos es lo mejor que podés hacer", afirmó.

"Te hace un nudo, un moño, te patea, te frega. Es horrible esa persona. Es muy tóxico. Mentía en todo", continuó muy molesta. Para finalizar, Brunenger insistió: "¿Era un mitómano?". Sin dudarlo, Stefy Xipolitakis respondió: "Sí".

