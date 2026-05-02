Así es el make up Latte Bridal de Cande Ruggeri para su boda con Nico Maccari

Hoy es el día. Aunque el hermetismo alrededor del vestido de Cande Ruggeri es total, sabemos que Pucheta Paz serán los encargados de vestirla. Además, las primeras señales de su estilismo ya empezaron a aparecer y confirman lo que sospechábamos: va a ser una novia de tendencia absoluta. En la previa de su boda con Nico Maccari, la modelo dejó ver los hilos de su apuesta de belleza, y el concepto tiene nombre propio: Latte Bridal.

El origen de una obsesión: ¿De dónde viene el "Latte Makeup"?

Para entender lo que estamos viendo hoy en la piel de Cande Ruggeri, hay que mirar hacia atrás. El maquillaje "Latte" nació en las redes sociales como una oda a los tonos cálidos, inspirándose literalmente en los colores de un café con leche: marrones suaves, bronces, cremas y mucho dorado.

A diferencia del maquillaje tradicional de novia, que solía ser muy rosado o "lavado", el Latte Bridal busca que la piel parezca besada por el sol, pero con la elegancia que requiere un altar. Es una evolución del sun-kissed look, pero más pulido y sofisticado.

Cande Ruggeri

Las claves del look de Cande Ruggeri: Piel de cristal y mirada felina

Lo que hace interesante este maquillaje es su versatilidad. El equipo de confianza de Cande Ruggeri (el ya famoso "Dream Team") trabajó diferentes vertientes del estilo. Por ejemplo, en la piel: "Glass Skin". La base no es opaca, es traslúcida y muy luminosa, lo que sugiere una rutina de skincare impecable antes de aplicar el color.

En lugar del clásico negro, la mirada se define con sombras café y visón, logrando un efecto de ojo rasgado que levanta la cara de forma natural. Por otra parte, se nota el uso de la técnica de underpainting, donde el bronceado parece salir de adentro de la piel y no estar "pintado" encima.

Para este despliegue, Cande Ruggeri se rodeó de los que más saben: Celeste Uria en el make up y Lucas Obredor (para Rootz Studio) en el pelo, logrando esas ondas al agua que son marca registrada de la modelo. Las joyas de Jean Pierre y esa bata de plumas de Juliette terminaron de armar la escena perfecta para las fotos del getting ready.

No podemos olvidar que el camino al altar empezó anoche. En su cena de preboda, Cande Ruggeri ya nos dio una pista de su amor por los detalles exclusivos al elegir un diseño de Gone. Se trata de una marca artesanal porteña que trabaja con diseñadores independientes, lo que habla de una novia que busca salirse de lo industrial para apostar por piezas con alma y búsqueda meticulosa.

Ahora, todas las miradas están puestas en el gran momento. ¿Mantendrá este estilo cálido para el vestido principal o nos sorprenderá con un giro radical? Por ahora, el Latte Bridal ya ganó la partida en el make up de Cande Ruggeri para su boda con Nico Maccari.

AM