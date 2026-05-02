Así es la previa de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: exclusiva comida pre-wedding, invitados íntimos y skincare

La cuenta regresiva ya empezó y todo indica que será un evento inolvidable: Cande Ruggeri y Nico Maccari ultiman detalles para celebrar su gran boda este primer fin de semana de mayo, luego de haber dado el sí en una ceremonia civil íntima el pasado 28 de febrero. Aquel primer paso, realizado a orillas de un lago y rodeados de sus afectos más cercanos, fue apenas el inicio de una serie de festejos que la pareja diseñó con precisión y estilo.

La cuarta temporada del casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari

En las últimas horas, Cande Ruggeri y Nico Maccari compartieron con sus seguidores un adelanto de lo que será la gran celebración de su boda, mostrando la intimidad de una cena a la cual bautizaron “preboda” pensada para su círculo más cercano. A través de su cuenta personal de Instagram en la que reúne a más de 2 millones de seguidores, la modelo dejó ver parte de la previa con una estética cuidada al detalle, donde predominó un dresscode total white y una ambientación sofisticada que combinó elegancia y mucho glamour.

Preboda de Cande Ruggeri y Nico Maccari | Instagram

“La cena preboda de mis sueños en el lugar de mis sueños”, escribió la influencer, dejando en claro la carga emocional que tiene este evento para ella. La elección del lugar no fue casual: se trata de un espacio emblemático, con historia y una impronta distinguida, que será, además, el escenario del mega festejo de este sábado por la noche.

En esta línea, la ambientación fue uno de los puntos más destacados de la velada. Largas mesas vestidas en tonos blancos, copas talladas y centros de mesa compuestos por rosas blancas alineadas generaron una estética armónica y delicada. Asimismo, las sillas estaban compuestas por acrílicos que iban en composé con la vajilla. Por su parte, la iluminación tenue, acompañada por la luz de las velas, aportó un brillo suave que reforzó el clima íntimo del encuentro entre familiares y amigos.

Preboda de Cande Ruggeri y Nico Maccari | Instagram

Cabe destacar que, la hija de Oscar Ruggeri sorprendió con una propuesta gastronómica elegante y bien pensada para sorprender los paladares de sus comensales. Según explicó el chef del glamoroso palacio, la velada estuvo conformada por "tres pasos". La cena pre-wedding comenzó con una opción fresca y delicada, compuesta por ceviche de salmón rosado con maíz chulpi. Luego, un risotto de hongos de pino con queso mascarpone: una preparación cremosa a base de arroz y hongos, con una textura suave con un perfume irresistible. Como plato fuerte, se sirvió un costillar de ternera acompañado de papas andinas. Para el cierre, los tortolitos eligieron un cheesecake de dulce de leche con helado de coco, aportando un sabor dulce y sofisticado.

Los preparativos de Cande Ruggeri y Nico Maccari

En cuanto al look, Cande Ruggeri apostó por un beauty style natural, donde la piel luminosa fue protagonista. El maquillaje incluyó un delineado sutil en el párpado superior, brillos en el párpado móvil para resaltar la mirada y labios en tono rosa intenso, logrando un equilibrio sin excesos. Todo en línea con la estética general del evento, donde la sencillez sofisticada fue la clave.

Make up de Cande Ruggeri | Instagram

Por su parte, Nicolás Maccari también compartió un momento especial que enterneció a todos sus seguidores. En un video que difundió este mediodía, se lo pudo ver junto a su hija Vita, quien con ternura mostraba unos anillos de princesas y anunciaba su rol en la ceremonia: será la encargada de llevar las alianzas al altar. En la escena, la niña de apenas 3 años también aparece con su mamadera, aportando una cuota de dulzura al momento y avecinando la emotividad que se verá esta noche en uno de los lugares más exclusivos de Buenos Aires.

Con ocho años de relación y una hija en común, Cande Ruggeri y Nico Maccari se preparan para sellar su historia con una celebración que promete combinar lujo, emoción y detalles pensados para que todos sus allegados puedan celebrar con ellos esta historia llena de romance. La previa ya dejó ver el tono de lo que vendrá: un evento donde el amor, la familia y la estética cuidada serán los verdaderos protagonistas de un cuento de hadas.

NB