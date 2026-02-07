Confirman quién es el nuevo novio de Cande Tinelli: "Casi se va a las piñas con su ex, Maxi Milito"

Cande Tinelli mostró hace unos meses en su red social que volvió a practicar equitación, un hobby que realizó desde pequeña pero que dejó en los últimos años. Lo cierto es que este regreso tendría otro significado que salió a la luz en las últimas horas. Se trata de un nuevo amor, con el que comparte su amor por los caballos.

Confirman que Cande Tinelli vive un nuevo romance

Cande Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por un nuevo capítulo en su vida amorosa que rápidamente despertó curiosidad en el ambiente artístico. Según trascendió, la hija de Marcelo Tinelli estaría viviendo un romance lejos de los flashes y con un perfil más bajo.

El encargado de revelar el nombre y profesión del joven que conquistó su corazón fue Santiago Riva Roy en El ejército de la Mañana. "La nueva conquista de Cande Tinelli es Franco Trabucco, un jinete de primera", contó el periodista en el ciclo de streaming de Bondi Live.

En este sentido, agregó que ella "no está más con Maxi Milito" y que el primer indicio público del vínculo entre Cande y Franco se habría dado durante la fiesta de fin de año de un club hípico, un evento que terminó convirtiéndose en tema de conversación por una situación inesperada.

Cande Tinelli

En ese encuentro también estuvo presente Máximo, expareja de Cande Tinelli, lo que habría generado un clima tenso y momentos incómodos entre los protagonistas de esta historia. “Llegó el ex y casi se va a las piñas”, explicó Santiago Riva Roy, sugiriendo que el reencuentro no fue nada amigable y que la presencia del nuevo vínculo de la empresaria textil habría desatado un fuerte malestar.

Los problemas personales que atraviesa Cande Tinelli: su expareja furioso por su nueva relación

El periodista sumó además que, según sus fuentes, Máximo estaba visiblemente molesto y habría tenido intenciones de enfrentar a Trabuco, dejando entrever que la separación entre ellos no habría quedado del todo resuelta. Este revuelo y su cercanía con Cande Tinelli hizo que todas las miradas comenzaran a estar puestas en Franco Trabuco, quien no está relacionado con el mundo del polo y se dedica a otra particular disciplina.

“Él no es polista, se dedica al salto ecuestre y es un jinete de primer nivel”, manifestó el panelista, destacando así su trayectoria dentro del ambiente deportivo. Al parecer, su pasión por los caballos y los establos hizo que conectara con Cande Tinelli, quien en diciembre pasado dio a conocer que hace meses había regresado a sus clases de equitación.

Tras esta explosiva información sobre su corazón, la joven no se hizo cargo y eligió llamarse al silencio. Cabe recordar que en este último tiempo, escogió bajar la exposición mediática y llevar un estilo de vida más reservado. En resumen, confirman que el nuevo novio de Cande Tinelli es Franco Trabucco, un reconocido jinete, quien "casi se va a las piñas con su ex, Maxi Milito".