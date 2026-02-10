La llamativa frase con la que Tini Stoessel habría confirmado su boda con Rodrigo de Paul: "Hay que esperar"

Este 2026 será, al parecer, un gran año para Tini Stoessel a nivel profesional y personal. La cantante se prepara para dar dos pasos muy importantes en su vida: por un lado, comienza su gira mundial titulada Futttura y por el otro, sellaría su historia de amor con Rodrigo de Paul mediante una súper boda a fin de año. En medio de las especulaciones que genera esta noticia sobre su vida amorosa, la joven fue consultada al respecto y no esquivó la respuesta.

Tini Stoessel abrió su corazón y contó cómo se encuentra a nivel personal

Las versiones sobre un supuesto casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul circulan desde el año pasado y con el tiempo se hicieron cada vez más fuertes. De hecho, la periodista Pilar Smith reveló que, finalmente, la pareja decidió pasar por el altar en diciembre y que muchas personas ya fueron invitadas de palabra, entre ellos cantantes y futbolistas.

Tras el revuelo que generó la explosiva información que brindó la panelista de LAM (América), la cantante fue consultada sobre el tema en medio de la promoción de su gira y, si bien evitó confirmar la noticia, dejó varias declaraciones que llamaron la atención y despertaron la ilusión de sus fanáticos.

Caption

En diálogo con el noticiero de El Tres TV, Tini Stoessel habló con total honestidad sobre su presente emocional. En este sentido, se animó a abrir su corazón para contar cómo se siente luego de atravesar un complejo proceso vinculado a su salud mental. “Sigo con terapia, pero hoy encontré la felicidad”, expresó la artista sin querer dar más detalles.

Cabe recordar que recordar que la joven atravesó un período muy difícil cuando su padre, Alejandro Stoessel, sufrió un serio problema de salud que puso en riesgo su vida. A esto se le sumó el fuerte hate que sufrió por su relación con Rodrigo de Paul, quien protagonizó una escandalosa separación con Cami Homs, la madre de sus hijos. Estos episodios tuvieron un fuerte impacto en ella y, tiempo después, reconoció que atravesó por una depresión que la llevó a pedir ayuda.

Tini Stoessel

Qué dijo Tini Stoessel sobre su supuesta boda con Rodrigo de Paul

En la actualidad, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están juntos y se muestran más enamorados que nunca. Además, ella regresó a los escenarios y brindará varios shows en distintas partes del mundo, consolidando así su carrera internacional. De esta manera, enfocada en su bienestar emocional, habló del gran momento que atraviesa y lo entusiasmada que la tienen sus proyectos personales.

Uno de ellos sería su casamiento con el futbolista del Inter Miami, según trascendió. Sin embargo, Tini Stoessel evita por el momento revelar si esto es o no cierto y, a su vez, brindar detalles de cuándo y dónde sería. Lo cierto es que una llamativa frase en su respuesta no pasó desapercibida y para muchos seguidores significó una confirmación.

“Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Entonces hay que esperar un poquito más”, expresó con una visible sonrisa en su rostro. Sobre si le gustaría sellar su amor con Rodrigo de Paul, contestó sin vueltas: "Sí, me encantaría". Por último, manifestó sobre su día a día: “Estamos disfrutando, acompañándonos mutuamente, con mis amigas, con Rodri… la verdad que está todo tan bien que no lo quiero quemar”.

De esta manera, la llamativa frase con la que Tini Stoessel habría confirmado su boda con Rodrigo de Paul no pasó desapercibida y dejaría en claro que dará un paso más que importante junto a su pareja, con quien lleva más de tres años de relación con idas y vueltas.