El difícil momento de Boy Olmi y Carola Reyna: “tuvimos que soltarnos”

Carola Reyna y Boy Olmi construyeron, con el paso del tiempo, una de las historias de amor más queridas y estables del espectáculo argentino. Lejos del escándalo y siempre enfocados en sus proyectos personales y laborales, lograron sostener una relación de décadas que para muchos se convirtió en sinónimo de compañerismo, complicidad y bajo perfil.

Boy Olmi y Carola Reyna

Sin embargo, como toda pareja de largo recorrido, también atravesaron momentos complejos. En una entrevista con Socios del Espectáculo, Carola Reyna abrió una puerta poco habitual a su intimidad y recordó una de las crisis más difíciles que vivieron juntos, marcada por el exceso de cercanía, el desgaste cotidiano y la necesidad de aprender a darse espacio.

La crisis que puso en jaque el vínculo de Boy Olmi y Carola Reyna

Durante la charla, Carola Reyna explicó que uno de los principales problemas que enfrentaron con Boy Olmi fue la falta de distancia dentro de la relación. “Nos tuvimos que soltar. Porque teníamos demasiados puntos en común, ¿viste esas parejas que hacen todo juntos? En un momento dijimos, paremos un poco”, contó, al describir una dinámica en la que la conexión absoluta terminó volviéndose agotadora con el tiempo.

Carola Reyna y Boy Olmi

La actriz incluso detalló cómo esa compatibilidad permanente empezó a pesarles en lo cotidiano. “Era como ‘correte un rato’ y yo también. Era como ¿querés irte de viaje? Sí, ¿querés jugar al Scrabble? Sí, ¿querés ver una película? Sí”, recordó con humor. Más adelante, reconoció que atravesaron “la famosa crisis de los siete años” y que, aunque en ese momento ella intentaba restarle importancia, la situación ya estaba desgastando el vínculo desde adentro.

Así fue que Carola Reyna y Boy Olmi recuperaron su relación

Lejos de dramatizar, Carola Reyna también habló con mucha honestidad sobre lo que descubrieron a tiempo para evitar una ruptura definitiva: “Estuvo muy bueno porque nos avivamos a tiempo de que teníamos que dejar algo de ese control, que tenía que ver con el amor, pero era un plomo amor”, explicó, dejando en claro que el problema no era la falta de afecto, sino una forma de vincularse que había empezado a volverse asfixiante.

Boy Olmi y Carola Reyna

Fue entonces que Carola Reyna reveló que la terapia también fue una herramienta clave para ordenar lo que les estaba pasando con Boy Olmi: “Terapia es mi segundo nombre”, lanzó entre risas, antes de contar que incluso hicieron terapia de pareja durante un tiempo. Aunque lo relató con humor, sus palabras dejaron al descubierto una de las etapas más complicadas de su vínculo.