Boy Olmi recordó su cita más extraña con una famosa internacional: "Se puso a hacer pis al lado mío"

Boy Olmi siempre se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, pero cada tanto deja salir historias personales que sorprenden por lo inesperadas. Entre recuerdos de su vida sentimental, hubo una anécdota en particular que volvió a llamar la atención por lo desopilante de la situación.

Boy Olmi

Se trata de una cita a ciegas que tuvo lugar en una etapa muy especial de su vida, marcada por los viajes, la bohemia y la intensidad de la noche europea. Lo que parecía ser un encuentro más, terminó convirtiéndose en una escena difícil de creer y todavía más difícil de olvidar, incluso para Boy Olmi.

Una cita a ciegas en Madrid

Boy Olmi aceptó conocer a una mujer a la que le habían presentado a través de una amiga. Al reconstruir el contexto de ese momento, el actor recordó: "Era un momento de la movida madrileña explosiva. Así que me la pasaba de Ibiza a Madrid. ¡Divertido momento de la historia española! Y de la mía".

Boy Olmi

En ese marco, una amiga cercana fue quien insistió para que se encontrara con esta mujer, a quien definió como una personalidad vinculada al universo cultural. Boy Olmi no tardó en sentirse intrigado por su presencia y por la energía que transmitía desde el primer instante. "Me encontré con esta mujer misteriosísima que me encantó", resumió.

El inesperado momento que vivió Boy Olmi

Sin embargo, lo que terminó marcando esa cita no fue ni la charla ni el contexto, sino una reacción completamente inesperada apenas se sentaron a compartir el momento. Según contó Boy Olmi, la mujer lo descolocó con una frase que jamás imaginó escuchar en un primer encuentro: " 'Esperá un poco que me estoy meando' " Y fue y, en la escalerita del metro que estaba al lado de la multitud, se corrió las bragas y se puso a hacer pis al lado mío".

Boy Olmi

Lejos de tomarlo como algo incómodo, Boy Olmi lo recordó con humor y hasta con cierta fascinación. Después de esa escena insólita, la conexión entre ambos continuó durante un tiempo y derivó en un vínculo particular. Más allá de lo excéntrico del episodio, el actor lo relató como una de esas historias que solo pueden suceder una vez y que, justamente por eso, se vuelven imposibles de olvidar.