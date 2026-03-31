Así es la casa de Boy Olmi y Carola Reyna: clásica, luminosa y rodeada de naturaleza

Boy Olmi y Carola Reyna conforman desde hace años una de las parejas más queridas y auténticas del espectáculo argentino. Lejos del ruido mediático, ambos supieron construir una relación sólida atravesada por el arte, los viajes, la sensibilidad y una forma de habitar la vida mucho más conectada con lo esencial que con lo ostentoso.

Boy Olmi y Carola Reyna

Esa misma identidad se refleja con claridad en el hogar que comparten: una casa con historia, personalidad y una impronta muy marcada por el universo creativo de ambos. El espacio, que durante muchos años fue el refugio personal de Carola Reyna, se fue transformando de manera natural con la llegada de Boy Olmi, sin perder nunca su esencia original.

Una casa con una impronta propia

La casa que comparten Boy Olmi y Carola Reyna se destaca por su estilo clásico, con detalles contemporáneos y una atmósfera sumamente cálida. Se trata de una propiedad de techos altos, puertas antiguas y grandes ventanas que permiten el ingreso constante de luz natural, uno de los grandes protagonistas del lugar.

Así es la casa de Boy Olmi y Carola Reyna

Uno de los rincones más especiales es, sin dudas, su patio interno, un verdadero pulmón verde que aporta frescura, ventilación y una conexión directa con la naturaleza. Allí se pueden ver plantas de distintos tamaños, sillones para relajarse y una ambientación pensada para disfrutar del aire libre, leer, descansar o simplemente desconectarse de la rutina.

La clave en la decoración de los espacios

En el interior, el living refleja a la perfección el estilo de vida de Boy Olmi y Carola Reyna. Predominan los tonos blancos, beige y neutros, que generan una sensación de calma y armonía, mientras que los detalles decorativos aparecen en cuadros, almohadones, libros y pequeños objetos traídos de distintos viajes.

Así es la casa de Boy Olmi y Carola Reyna

La enorme biblioteca, los muebles de madera, las piezas artesanales y los adornos minimalistas terminan de darle carácter a un hogar que no busca impresionar desde el lujo, sino desde la autenticidad. La casa de Boy Olmi y Carola Reyna no solo funciona como vivienda: también es un espacio de encuentro, inspiración y creatividad, donde cada rincón parece contar algo de la historia que construyeron juntos.