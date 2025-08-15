El emotivo mensaje de apoyo de Dante Ortega a Julieta Prandi tras la condena a Contardi: "Admiración por vos"

El fallo judicial contra Claudio Contardi sigue generando repercusiones. Entre los múltiples mensajes de apoyo que recibió Julieta Prandi, uno en particular logró conmover a todos: el de Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, quien decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de apoyo de Dante Ortega a Julieta Prandi tras la condena a Contardi

En una historia publicada en Instagram, el joven le dedicó unas sentidas palabras a la modelo y conductora: “Admiración por vos, Julieta Prandi. Ojalá todas las mujeres que pasan por estas situaciones sean escuchadas”. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, ya que Dante es sobrino de Emanuel Ortega, actual pareja de Prandi.

La respuesta de Julieta no tardó en llegar. Conmovida por el acompañamiento, replicó la publicación y escribió: “Gracias, Dante, yo deseo lo mismo. Justicia para todas”.

La condena a Contardi significó un momento de alivio y justicia para Julieta Prandi, que contó con el apoyo incondicional de familiares, amigos y colegas. Relatos como el de Sebastián Waizer, amigo íntimo que la ayudó a escapar de la casa que compartían, visibilizan la crudeza del encierro y manipulación que la modelo sufrió durante una década.

En este contexto, el gesto de Dante Ortega se transformó en un mensaje potente: un llamado a la empatía, a la escucha y al acompañamiento para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares como las que vivió Julieta Prandi.

AM