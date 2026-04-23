A horas de los 15 de Allegra Cubero, Nicole Neumann rompió el silencio sobre su ausencia: "No lo vivo así"

En medio de la expectativa por el cumpleaños de 15 de Allegra Cubero, Nicole Neumann rompió el silencio y se refirió a cómo vive la organización del evento que organizan Fabián Cubero y Mica Viciconte. En diálogo con LAM, la modelo fue clara al hablar de su ausencia en la fiesta que se realizará el próximo fin de semana.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

A horas de la fiesta de 15 de Allegra Cubero, Nicole Neumann rompió el silencio sobre su ausencia

Consultada por la celebración en LAM (América TV), Nicole Neumann evitó entrar en polémicas y eligió poner el foco en su hija, Allegra Cubero. "Todo lo que haga feliz a mi hija, a mí me hace feliz", aseguró, dejando en evidencia cuál es su prioridad en este momento tan especial.

Ante la insinuación del notero de que sería "la gran ausente" en la organización de la fiesta, fue categórica y negó esa versión sin dudar. "No, no, no… no lo vivo para nada así", respondió, marcando distancia de cualquier lectura que la ubique por fuera de este proceso familiar.

Nicole Neumann

En ese sentido, también se refirió a las críticas que suele recibir y fue tajante al desestimarlas. "Son como bombitas de mentiras que se intentan instalar", expresó, en alusión a las versiones que circulan sobre su rol como madre.

Así, mientras crece la expectativa por cómo será el festejo de Allegra, la conductora eligió correrse del escándalo y enfocarse en lo esencial: acompañar a su hija en uno de los momentos más importantes de su vida.

Así será la fiesta de 15 de Allegra Cubero

Mientras tanto, la cuenta regresiva para la esperada Alli’s Fest ya está en marcha. Se trata de la segunda celebración de XV de Allegra, organizada por su papá, Fabián Cubero, junto a Mica Viciconte, quienes en las últimas semanas mostraron parte de los preparativos. Desde la elección del salón hasta la ambientación, todo fue pensado al detalle para lograr una noche de ensueño.

Allegra Cubero y Fabián Cubero

El propio exfutbolista no ocultó su emoción frente a este momento tan significativo. "Me estoy preparando para llorar", confesó, dejando ver la intensidad con la que vive la previa. Con una producción que incluye vestido de autor, música de entrada y una puesta integral diseñada especialmente para la quinceañera, la fiesta promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año.