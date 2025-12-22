El gesto de Carina Zampini a una fanática que generó polémica: el video viral

En las últimas horas, el nombre de Carina Zampini se volvió tendencia en las redes sociales tras viralizarse un polémico episodio con una fanática que generó voces a favor y en contra. Al parecer, la actriz se vio molesta por un acercamiento espontáneo que provocó un impensado accidente y lanzó una frase que generó indignación por parte de los usuarios en la web; al punto tal que no dudaron en lanzar su bronca contra ella.

La insólita reacción de Carina Zampini contra una joven

Carina Zampini forma parte del programa La novela del streaming (Luzu TV), junto a Diego Castro, Gabriel Schultz y Agus Battioni. A diario, los fanáticos suelen esperarlos en las inmediaciones del canal para lograr obtener una foto, un autógrafo, o simplemente, conformarse con verlos bien de cerca. Este lunes, la célebre actriz fue abordada por un grupo de jóvenes que aguardaban para tener su instante con sus ídolos, pero un imprevisto accidente hizo cambiar por completo la energía del lugar.

Carina Zampini | Instagram

En el video que se viralizó en X (ex Twitter), se puede ver como la intérprete sale rumbo al lugar donde estaba estacionado su vehículo mientras sujetaba una botella de gaseosa con su mano. En un acto de querer acercarse de manera espontánea, una chica se lo arroja -sin intención- al suelo provocando que el contenido de la misma comience a efervescer.

La causante de esta situación levantó la botella del suelo y se la dio a su dueña. "¿Y ahora qué hago? ¡La abro y me empapo!", disparó Zampini quien no paró de caminar ni un segundo ante la mirada atónita de los allí presentes. “Te agradezco, te la dejo”, remató. Aunque luego terminó llevándosela, la frase cayó mal en quienes esperaban que la actriz tuviese una reacción más empática.

Carina Zampini | Instagram

Las reacciones de los usuarios destrozaron a Carina Zampini

Si bien Carina Zampini no se pronunció al respecto de este incidente, al difundirse este material casero, los usuarios no tardaron en reaccionar en contra de la actriz. "Necesito que se reporte esta persona. Pobre tipa, conoció a Carina en su peor versión"; "¿Tan mala onda vas a ser?"; "Por una gaseosa de mier..., pobre chica, la hizo sentir re mal"; "Y pareciera que es tan humilde y buena"; "Ella siempre fue así con la gente", fueron algunos de los comentarios que circularon en la ex red social del pajarito.

Ante este hecho, hubo quienes salieron a bancar la actitud de la conductora lanzando mensajes justificando su accionar: “Tiene derecho a decir que no”, “No siempre tienen que estar de buen humor”; “Las personas que la critican no saben la paciencia que esta mujer tiene posta”; y “ Le dijo con onda y una sonrisa, no hizo nada malo”.

El episodio ocurrido hace unas horas con Carina Zampini ponen en manifiesto la susceptibilidad que se transita en la web y, en la misma línea, cómo un simple gesto puede ser blanco de desmesuradas críticas. En una era donde los famosos tienen que medir cada acción y pisar con pie de plomo para no ser víctimas de escraches virales, una frase espontánea puede generar un aluvión de comentarios negativos que pueden dañar la imagen pública construida a base de largos años de trabajo en los medios.

NB