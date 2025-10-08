Carina Zampini confirmó el regreso de Dulce amor y habló de los besos con Sebastián Estévanez: “Tenemos muchas ganas”

Dulce amor fue una de las novelas más vistas de la televisión. Estrenada en 2012 por Telefe, la historia protagonizada por Carina Zampini y Sebastián Estévanez se convirtió en un fenómeno que marcó una época en la pantalla chica. Ambientada en una fábrica familiar, la novela combinaba romance, drama y humor.

Carina Zampini y Sebastián Estévanez

El vínculo entre los protagonistas trascendió la pantalla, generando miles de comentarios en redes y convirtiendo a Carina Zampini y Sebastián Estévanez en una de las parejas más queridas de la televisión. A más de diez años del estreno, los actores siguen recibiendo mensajes de cariño y pedidos de una continuación. En una reciente entrevista con Ángel de Brito para el programa Bondi, la actriz confirmó que ese deseo podría hacerse realidad.

La contundente declaración de Carina Zampini

Durante una entrevista con Ángel de Brito para Ángel Responde, Carina Campini reveló que tanto ella como su compañero están entusiasmados con la idea de volver a trabajar juntos en una posible secuela de Dulce Amor II: “Tenemos ganas, con Sebas. Es una novela que fue un suceso”, expresó. Además, recordó cómo fue el inicio del proyecto: “Nos decían que iba a salir a la tarde, después dijeron ‘no, va a salir a la noche’. ¿Vamos a competir con las novelas de Pol-ka? Y fue un suceso”.

La actriz también destacó el cariño del público a lo largo de los años. “Todos quieren que vuelva. Se engancharon mucho los hombres. La gente quería que eso sea cierto”, dijo entre risas, aludiendo a la química que se veía en pantalla con Estévanez.

Las confesiones de Carina Zampini

Entre risas, Carina Zampini también habló sobre los recordados besos de la pareja en la ficción: “No chapábamos con lengua. Era una novela en donde el beso llegó como en las de Romay, tardaban un siglo”, explicó. Además, recordó que las escenas románticas solían interrumpirse por la risa: “Me reía mucho, tenía que volver a maquillarme cada vez que tenía un beso con Sebastián”.

Carina Zampini

Antes de cerrar la entrevista, Carina Zampini volvió a remarcar que no se cierra a la posibilidad de volver a darle vida a una de las parejas más icónicas de la televisión nacional, un proyecto que sin duda, llenaría de ilusión a los espectadores.