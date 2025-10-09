Carina Zampini sobre el caso de Juan Darthés: “Cuando dicen que todos sabíamos, no es verdad”

El caso que vincula a Juan Darthés con Calu Rivero sacudió el mundo del espectáculo. Durante el rodaje de Dulce Amor, la actriz denunció acoso sexual en 2017, lo que derivó en su salida de la novela y en una demanda contra el artista por daños y perjuicios.

Carina Zampini

Años después surgieron rumores sobre quiénes dentro del elenco conocían lo sucedido. En este contexto, Carina Zampini rompió el silencio en el programa Ángel responde, conducido por Ángel de Brito, y contó cómo vivió la situación y qué información le llegó en aquel momento.

La contundente declaración de Carina Zampini

Durante la entrevista, Carina Zampini negó haber tenido conocimiento previo sobre los hechos y fue categórica: “Cuando dicen que todos sabíamos, la verdad es que no, no todos sabíamos”. Además, explicó que de haber sabido algo, habría intervenido directamente con su compañera: “Me hubiera sentado con Calu en primera instancia a decirle, ‘che Calu, esto que pasó, ¿es así? ¿Qué necesitás?’ Mínimo, siendo como soy yo”.

Carina Zampini también aclaró que la información que sí llegó al elenco fue limitada y no incluía detalles del escándalo: “Lo que nosotros supimos es que ella se iba afuera, que iba a estudiar inglés, porque tenía una propuesta de un trabajo para hacer afuera y necesitaba saber el idioma. Eso es lo que nosotros supimos, la verdad”. Asimismo, relató que sus compañeros tampoco estaban al tanto de los hechos: “Yo hablé con Sebas en un momento, le dije, ‘che Sebas, ¿vos sabías?’ Me dice, ‘la verdad que no supe’”.

Con estas declaraciones, Carina Zampini dejó en claro su desconocimiento y la manera en que vivió la situación desde dentro del elenco. La actriz relató cada paso con honestidad, describiendo cómo la información fue limitada y cómo se manejaron las comunicaciones internas: “No, no, sí, sí, fue así. O sea, me acuerdo”, sentenció.