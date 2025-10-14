Carina Mendoza: “Cada persona merece una terapia única, diseñada para su alma”

CONTENT LIKE

¿Cómo fueron tus inicios en este camino?

Un accidente automovilístico cambió mi vida. Esa experiencia me hizo replantear prioridades y escuchar lo que mi alma pedía a gritos: “Ayudar a otros a sanar y encontrar su propósito”. Desde entonces inicié una formación constante en terapias holísticas y descubrí que mi misión era acompañar procesos sanadores de transformación.

¿Qué enfoque tiene esa ayuda?

Trabajo con herramientas como Memoria Celular, constelaciones familiares, biodecodificacion, regresión a vidas pasadas y sanación akashica. Además, tengo una conexión muy fuerte con los ángeles, lo que me permite recibir mensajes y guiar a cada consultante de manera única y personalizada. No hay dos sesiones iguales, porque cada persona trae su historia, sus dolores y su energía.

¿Qué hace que te diferencies?

Lo que me distingue es mi propia historia. Nací con el sello terapéutico. Mi vida estuvo atravesada por distintos desafíos y cada uno me llevó a desarrollar un profundo espíritu de resiliencia. Ese poder interno, sumado a la formación constante, me permitió no solo transformar mis propias heridas en fortaleza, sino también acompañar a otros en su proceso de sanación.

No transmito solo desde el estudio, sino también desde la experiencia vivida en cuerpo y alma. ¿Me gusta decir…y si en vez de raros fuéramos EXTRAORDINARIOS?, ¿en lugar de castigarnos siendo la oveja negra, fuéramos la rosa?, ¿o la multicolor?, todo sería diferente,

¿Cómo es una sesión con vos?

Es un espacio de confianza y entrega, escucho y a partir de lo que surge, elijo qué técnica aplicar. Puede ser una constelación, una liberación energética, una sanación akashica o una reprogramación celular. Siempre con la guía amorosa de los ángeles, que muestran caminos de sanación que quizá la persona no había imaginado. La pandemia nos impulsó a dar un salto cuántico y a conectarnos virtualmente, acercando mis cursos y sesiones a todo el mundo hispanohablante.

¿Qué desafíos te esperan?

Estoy desarrollando talleres y formaciones más amplias. También estoy escribiendo un libro con experiencias y aprendizajes de este recorrido, para inspirar a quienes atraviesan búsquedas profundas. Mi sueño es seguir abriendo caminos y recordarle a cada persona que tiene un propósito y un poder interior enorme para transformar vidas.

Carina Mendoza

Tel.3517618200

IG: Carina Mendoza.Terapeuta Integral

TikTok: Carimendozamc