El hermano de Silvina Luna, Ezequiel, volvió a abrir su corazón para hablar sobre la grave internación de la modelo, quien ingresó hace un mes al Hospital Italiano. Recordemos que Ángel de Brito dio recientemente algunos detalles sobre el estado de salud de la ex Gran Hermano en LAM: “Está despierta, pero con mucha medicación porque está muy dolorida. Necesitan darle medicación para que descanse porque todo le duele”.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live, el hermano de la reconocida modelo reveló: "Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso, así se sabe bien lo que fue pasando. Ya fue extubada".

Silvina Luna fue extubada.

Además, Ezequiel confesó que no le contaron todo lo que se habla en los medios a Silvina: "Se está alimentando poco, pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando, pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron".

Por último, y mostrando su angustia, Ezequiel reflexionó sobre el estado de Silvina Luna: "Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere, su vida cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto... No es vida".

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre Silvina Luna?

El conductor detalló el estado de salud de la modelo en LAM: “El trabajo de los kinesiólogos es permanente", y agregó que "más allá de toda la medicación y los aparatos, tiene mucho apoyo espiritual. Yo conté que le estaban lloviendo cadenitas, virgencitas, cartitas que la familia va recibiendo y se lo van contando por qué Silvina está consciente”.

Además, Ángel de Brito reveló que Silvina Luna tiene su celular, pero solo para realizar meditaciones: “Lo usa para hacer las meditaciones que ella hizo siempre, y que la están ayudando a calmar el dolor, que es lo principal que siente porque está muy dolorida. Se le complica dormir, se le complica moverse un poquito”.

