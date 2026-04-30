El homenaje de Arturo Puig a Selva Alemán, a 25 años de su boda

Arturo Puig sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje en las redes sociales para conmemorar la fecha en que la reconocida actriz, Selva Alemán hubiese celebrado su cumpleaños número 82 y también la fecha en que hubiese festejado los 25 años de casados.

Las palabras de Arturo Puig para Selva Alemán

La historia la relación de Arturo Puig y Selva Alemán se remonta a los años en que ambos compartieron escenarios y proyectos artísticos, cimentando una complicidad que trascendió lo profesional para convertirse en una historia de amor auténtica y duradera que sellaron en una boda un 30 de abril del 2001. La muerte de Selva, ocurrida el 3 de septiembre de 2024, no logró apagar los recuerdos ni la admiración que Arturo siente por ella, quien en varias entrevistas ha asegurado que ella fue “la mujer de su vida” y la persona a la que más quiso en toda su existencia.

Arturo Puig y Selva Alemán//Archivo

Con una imagen en primer plano de Selva Alemán sonriente, Puig expresó unas tiernas palabras en su cuenta de Instagram: “Te amo con toda mi alma”, demostrando que el amor por su esposa continúa vivo, más allá de la partida física. El posteo generó cientos de comentarios recordando a la actriz.

Este homenaje no solo refleja la profunda pérdida que siente el actor, sino también la fuerza de una relación que sigue vigente en su corazón. La memoria de Selva Alemán permanece viva en cada palabra, en cada gesto, y en la admiración que Arturo Puig expresa públicamente en fechas tan especiales. Con este acto, el actor reafirma que el amor verdadero trasciende la dimensión física y se convierte en un legado imborrable que continúa iluminando su camino.

Arturo Puig y Selva Alemán, una conexión profesional y personal

Este homenaje no solo refleja la profunda pérdida que siente el actor, sino también la fuerza de una relación que sigue vigente en su corazón. La memoria de Selva Alemán permanece viva en cada palabra, en cada gesto, y en la admiración que Arturo Puig expresa públicamente en fechas tan especiales. Con este acto, el actor reafirma que el amor verdadero trasciende la dimensión física y se convierte en un legado imborrable que continúa iluminando su camino.

Arturo Puig y Selva Alemán//Instagram

Tras la pérdida de Selva Alemán, Arturo Puig no ha dejado de recordarla con afecto y gratitud. Un mes después del fallecimiento, compartió en sus redes sociales una reflexión que dice: “En el largo viaje siempre el amor”, una frase que resume la intensidad de sus sentimientos y la importancia de la conexión que tuvieron.