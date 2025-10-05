Arturo Puig relató cómo sigue su vida a un año de la muerte de Selva Alemán, su esposa de toda la vida: “Me parece mentira”

A trece meses de la muerte de Selva Alemán, Arturo Puig reapareció en los medios de comunicación donde reveló cómo está llevando su vida tras la partida de quien fuera el gran amor de su vida. Durante una entrevista radial que mantuvo con la periodista Catalina Digli en Agarrate Catalina (La Once Diez), el galán de telenovelas reveló el nuevo cambio de vida que hizo que atravesara por un segundo duelo.

Así está Arturo Puig a un año de la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig y Selva Alemán mantuvieron un romance que duró más de cincuenta años. Los actores se conocieron cuando ambos compartían producción y, pese a que los dos estaban en pareja, su un flechazo fue a primera vista. Pese a los matices del matrimonio y las crisis que se desarrollaron en esas cinco décadas, supieron mantener la unión teniendo al amor como bandera. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2024, la artista dejó este mundo generando una gran tristeza en su compañero de vida.

Arturo Puig y Selva Alemán | Twitter

Hoy, a un poco más de un año de su partida, el actor de Grande Pa recordó a la mujer de su vida. “La extraño mucho a Selva era una persona divina y nos llevábamos muy bien. Voy día a día con momentos buenos y malos. Me mudé, vendí mi casa e hice el duelo a la vez”, comenzó diciendo en la entrevista con Catalina Digli, adentrándose en una de las fibras más sensibles para él.

En este marco, abordó los sentimientos que le generó desprenderse de la casa que compartía con la actriz, dejando guardada en su memoria los momentos más íntimos de su convivencia. “Yo ahora me mudé de una casa muy grande y estoy en un departamento más acotado. También eso, hice la mudanza y el duelo, las dos cosas de mucho estrés, así que bueno. Vendí la casa y compré un departamento. Adaptándome también porque en esa casa vivimos muchos muchos años, como 30. Pero era una casa enorme, con muchas escaleras, así que ahora estoy en el departamento acostumbrándome, la casa es diferente, abrís la puerta y estás en la calle, acá el ascensor, subo, bajo. Es en el mismo barrio, estaba muy acostumbrado”, confesó.

Arturo Puig y Selva Alemán | Revista Caras

Además, agradeció el apoyo y la contención de sus hijos que lo sostuvieron en esta nueva etapa de su vida: “Juan está todo el tiempo acá conmigo, Ximena no sabes todo lo que me ayudó con el departamento y las cosas”. Además, sus allegados también oficiaron de sostén emocional: “Los compañeros me han llamado mucho y eso me ayuda. Nos reímos de las anécdotas y me cuidan”.

No obstante, pese a tener personas en su entorno que no lo dejan solo, al llegar el silencio es ineludible no recordarla: “El otro día tomé conciencia que hace un año que se fue Selva, parece mentira, me parece que fue ayer. Es increíble, la extraño mucho, era una persona divina, única”. Lo cotidiano también se presenta como un desafío para el intérprete: “Me cuesta un poco, ¿sabes qué pasa? Yo la extraño mucho a Selva, pero mucho mucho, y es un día bueno, un día malo”. “Ayer estaba con un día bien, había ido a doblar, prendo la televisión y justo había un programa que estaba mostrando toda Roma y la verdad que me agarró, Roma amábamos ir con Selva, cada vez que podíamos ir a Europa pasábamos por Roma, porque la pasábamos muy bien. Era como nuestro lugar”, contó con una mezcla de nostalgia y tristeza.

Arturo Puig y Selva Alemán | Twitter

De esta manera, Arturo Puig resignifica y transforma los recuerdos vividos con Selva Alemán. Ahora se encuentra en una nueva etapa donde el duelo se hace presente y los momentos vividos se vuelven imborrables y funcionan como una fuente a la cual recurrir cuando la tristeza lo invade. “Pasó un año pero salgo a la calle y siento que la veo a Selva o que me está esperando en casa. Es un poco así”, resumió el afamado dramaturgo que no olvida los momentos vividos honrando la memoria de quien fuera su compañera de vida por más de cinco décadas.

NB