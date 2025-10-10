La tristeza de Arturo Puig por su vida sin Selva Alemán: “Cuando vuelvo a casa creo que ella me está esperando”

Arturo Puig compartió cómo atraviesa el presente tras la partida de Selva Alemán, con quien compartió más de cuatro décadas de vida. La tristeza por su vida sin ella se manifiesta en gestos cotidianos, recuerdos familiares y espacios que conservan su presencia. En su relato, aparecen momentos simples que hoy adquieren otro significado.

Arturo Puig reveló cómo cambió su vida desde el fallecimiento de Selva Alemán

Arturo Puig relató cómo vive el día a día tras el fallecimiento de Selva Alemán, con quien compartió más de cuarenta años de amor. El impacto de su partida se reflejó en hábitos diarios, escenas familiares y rincones que aún conservan su esencia. En su testimonio, surgieron situaciones cotidianas que hoy adquirieron una dimensión distinta, marcada por el recuerdo y la convivencia compartida.

En una reciente entrevista con Intrusos (América), el actor compartió cómo transita el día a día sin ella, con palabras que reflejaron el impacto que tuvo su partida en la rutina cotidiana. “Cuando vuelvo a casa creo que ella me está esperando”, expresó, dejando ver cómo la presencia de la actriz sigue viva en cada rincón del hogar.

“Yo dormía de un lado de la cama, ella del otro, y hoy no puedo ir a dormir del lado donde dormía ella. No puedo, sigo durmiendo en mi lugar”, confesó Arturo Puig. Sus palabras dejaron en evidencia cómo los gestos compartidos y los hábitos que construyeron se mantienen intactos, incluso en los detalles más simples.

Cabe destacar que el matrimonio entre el artista y Selva Alemán fue una de las más sólidas del ambiente artístico. Más allá de lo profesional, compartieron una vida familiar que incluyó a los hijos de él, quienes eran fruto de su pasada relación, pero fueron parte de un vínculo que ella supo construir con momentos compartidos.

“Selva era el centro de la familia, la que unía a todos, la que organizaba salidas, paseos, todo”, comentó. Los nietos también formaban parte de ese entramado afectivo. “Los nietos divinos eran muy pegados”, recordó Arturo Puig, destacando la cercanía que tenían y cómo ella se encargaba de mantener los lazos activos.

En la misma línea, el presentador reconoció que, con el tiempo, tomó consciencia de muchas tareas que la artista realizaba sin que él lo notara. “Yo ahora que no está digo qué bárbaro, cuántas cosas hacía ella y que yo tendría que haber hecho y que no hice; pavadas, pero hacen a la vida cotidiana”, reflexionó.

“Es tremenda su ausencia”, resumió Arturo Puig, sin buscar dramatizar, pero dejando en claro el vacío que dejó Selva Alemán en su vida. La convivencia de tantos años, el trabajo compartido, los viajes, los proyectos y la familia construida en conjunto forman parte de una historia que sigue presente en cada recuerdo.

