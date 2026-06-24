El homenaje de Magnolia, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña, a Lionel Messi

Lionel Messi cumplió este 24 de junio 39 años y lo hace atravesando uno de los momentos más especiales de su carrera. Mientras continúa concentrado con la Selección Argentina en el Mundial 2026, el capitán recibió saludos de distintas figuras, instituciones y fanáticos de todo el mundo que aprovecharon la fecha para expresarle su cariño.

Lionel Messi

Desde mensajes de su esposa, Antonela Roccuzzo, hasta publicaciones de la AFA y excompañeros que marcaron su carrera, las felicitaciones a Lionel Messi no tardaron en multiplicarse. En medio de esa ola de mensajes, apareció también un inesperado homenaje protagonizado por Magnolia Vicuña, la hija de la China Suárez y Benjamín Vicuña.

El guiño de Magnolia Vicuña a Lionel Messi en el día de su cumpleaños

A través de una fotografía compartida en redes sociales, Magnolia Vicuña se convirtió en protagonista de una tierna escena. Con una enorme sonrisa, la niña posó sosteniendo una gran sandía. Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención: la remera negra que llevaba puesta, estampada con el icónico logo de Lionel Messi.

Magnolia Vicuña con la remera de Messi

El homenaje coincidió con el cumpleaños del futbolista y fue interpretado como una muestra de admiración hacia el máximo referente de la Selección Argentina. El look se completó con una vincha blanca y un ambiente relajado que terminó de darle un aire espontáneo y familiar a la imagen.

Messi atraviesa un Mundial histórico y sigue rompiendo récords

Además de celebrar un nuevo cumpleaños, Lionel Messi está viviendo en un presente deportivo extraordinario. En apenas dos partidos disputados en la fase de grupos del Mundial 2026, el rosarino ya acumula cinco goles y volvió a escribir páginas doradas en la historia del fútbol. Entre sus nuevas marcas, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al alcanzar los 18 tantos y superar el récord que ostentaba Miroslav Klose.

Lionel Messi

También pasó a ser el futbolista con más victorias en cancha en la historia de las Copas del Mundo y logró enlazar seis partidos consecutivos marcando goles en el torneo. Como si fuera poco, a sus casi 39 años estableció otro registro de veteranía al convertirse en el jugador de mayor edad en convertir tanto un doblete como un triplete en una Copa del Mundo. Así, mientras Argentina se prepara para cerrar la fase de grupos frente a Jordania, Lionel Messi continúa demostrando que sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.