Así fue la sorpresa para Lionel Messi que le organizó la selección argentina por su cumpleaños

Este miércoles 24 de junio, Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 y la Scaloneta lo agasajó con un gesto a la altura de su figura. A través de una publicación que el propio capitán argentino compartió en sus redes sociales, se pudieron apreciar algunos detalles de una celebración íntima, pero cargada de simbolismo, afecto y reconocimiento por parte de sus compañeros de Selección. En el marco de la concentración, el festejo reflejó el fuerte vínculo que une al plantel, en un clima de cercanía y admiración hacia el delantero.

La sorpresa de la Scaloneta a Lionel Messi

En este día tan especial para Lionel Messi, en el que celebra su cumpleaños número 39, sus compañeros de la Scaloneta lo sorprendieron con un regalo más que especial. Mediante una postal que la propia Pulga compartió en su cuenta de Instagram, se pudo acceder por unos instantes a la concentración y descubrir el gesto que le prepararon para agasajarlo en esta nueva vuelta al Sol.

Lionel Messi junto a los jugadores de la Scaloneta | Instagram

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa, ¡Gracias!, escribió el rosarino en la parte superior de la foto en el que se lo ve junto a Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Giovanni Lo Celso, Nahuel Molina y un integrante más del equipo que acompaña al seleccionado nacional en la cita mundialista. A cada uno de ellos se los ve sonrientes posando frente a cámaras, por detrás de un carrito con rueditas el cual contenía la torta de cumpleaños.

La sorpresa consistió en una torta rectangular decorada con copos de dulce de leche en los bordes, pequeñas tapitas de merengue y macarrones en tonos celeste, blanco y amarillo, en clara alusión a los colores de la bandera argentina. En la parte superior se destacaron dos velitas doradas con los números 3 y 9 encendidos, en referencia a los 39 años que cumplió el rosarino. A un costado, había un cuchillo de metal, listo para el tradicional momento de cortar la torta una vez finalizado el canto del “Feliz cumpleaños”.

La sorpresa de la Scaloneta a Lionel Messi | Instagram

Lionel Messi, una sorpresa llena de sabores dulces y relax

Debajo del carrito el cual transportaba la torta de Lionel Messi, había distribuidas unas bolsas con una sofisticada marca de alfajores. El packaging estaba compuesto por la cara del cumpleañero y en tono dorado, aportando un detalle distintivo y elegante al regalo.

Por su parte, los futbolistas presentes mostraron una actitud relajada y de gran complicidad. Cada uno de ellos estaba vestido con la indumentaria oficial de la AFA de entrenamiento, compuesta por remeras, pantalones cortos y medias blancas tres cuartos. Asimismo, algunos lucían en sus pies flip-flops blancas, aportando un toque descontracturado a una velada marcada por el festejo y la camaradería dentro de la concentración.

Así, fiel a su impronta reservada y destacando los pequeños (grandes) gestos, Lionel Messi recibió sus 39 años, rodeado del cariño de sus compañeros de la selección nacional. Más allá de los innumerables mensajes y posteos que le dedicaron en redes sociales sus familiares, allegados y fanáticos, el 10 decidió compartir esta postal en las historias de 24 horas de su perfil, dejando entrever un fragmento íntimo del festejo y el afecto recibido en una fecha tan especial.