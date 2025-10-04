Marcela Tinayre habló de Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, luego de la enorme repercusión que causó su paso por la gala de los Martín Fierro 2025. La conductora destacó la personalidad de su nieto y reveló que en los últimos días pudo cumplir el sueño que tenía desde los 12 años.

Marcela Tinayre reveló el sueño que cumplió Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

Juana Viale pasó por la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 acompañada de su hijo Silvestre, fruto de su relación pasada con Gonzalo Valenzuela, y se llevó todas las miradas. El look del joven de 17 años no pasó desapercibido y en las redes sociales no dejaron de mencionarlo ya que para muchas personas era un rostro desconocido en los medios. Ante este revuelo, Marcela Tinayre contó que la decisión de asistir fue de él ya que era uno de sus más grandes sueños.

"Él tenía una obsesión con el Martín Fierro. Desde que tiene doce años le pide a Juana de ir", reveló la conductora en el ciclo Ventura Show (Radio del Plata). Y agregó cuál era la reacción de su hija Juana Viale cada vez que Silvestre le pedía acompañarla a la ceremonia: "Ella le dijo ‘No, hasta que no tengas diecisiete, dieciocho, yo no te llevo los Martín Fierro. ¿Para qué te voy a exponer?’ Y bueno, tiene diecisiete y estaba...”.

Marcela Tinayre

Además, Marcela Tinayre dio a conocer cómo reaccionó el adolescente al ver que su nombre se volvió uno de los más comentados de la noche. “Silvestre me llama... A mí me dicen Mima, mis nietos, ¿no? Entonces, me dice: Mima, yo no puedo creer lo que pasó conmigo”, manifestó, entre risas, la hija de Mirtha Legrand recordando la llamada que le hizo su nieto para contarle sobre la repercusión que tuvo en las redes.

Asimismo, la conductora destacó la personalidad y la actitud que tuvo Silvestre durante toda la gala: "Es educadísimo y además, se reía, estaba contento. En los cortes se iba a pasear y decíamos: ¿A dónde vas? Ah, voy a dar una vuelta, porque quería ver todo”.

Si bien su debut en los Martín Fierro 2025 generó sorpresa porque era la primera vez que se lo veía con su madre Juana Viale en un evento de este tipo, lo cierto es que hace algunas semanas Silvestre fue noticia por el fuerte relato de su padre Gonzalo Valenzuela en el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, donde reveló que su primogénito tiene epilepsia y sufrió varias crisis por esta enfermedad.

"Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”, fueron las palabras del actor chileno. Asimismo, recordó que cuando su hijo tenía 12 años vivió un traumático episodio: "Silvestre estaba en un estado irreconocible. Se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara. Salí corriendo con él".

Gonzalo Valenzuela junto a su hijo Silvestre.

De esta manera, Marcela Tinayre reveló que el sueño que tenía Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, y pudo cumplir, finalmente, era presenciar la velada de los Martín Fierro en el Hotel Hilton. En compañía de su mamá, su abuela y bisabuela, el joven lució un canchero look que se llevó toda la atención en la gala y en las redes sociales.