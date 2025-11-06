El impresionante look de María Belén Ludueña en el Teatro Colón: bordado a mano y el color imbatible para este verano

María Belén Ludueña volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la noche porteña. La periodista asistió al Teatro Colón junto a su esposo, el jefe de Gobierno Jorge Macri, para recibir a los alcaldes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), y lo hizo con un look elegante y sofisticado, pero moderno a la vez.

El deslumbrante look de María Belén Ludueña en el Teatro Colón

En su cuenta de Instagram, Ludueña compartió fotos del evento y escribió: “Muy lindo haber acompañado a Jorge a recibir a los alcaldes de UCCI en el @teatrocolon. Gracias en especial a @martinez_almeida_ de Madrid por su divertida felicitación por el bebé. ¡Felices!”. Con esa frase, la periodista hizo una dulce referencia a su embarazo de su primer hijo, que atraviesa con enorme felicidad.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

Para la ocasión, eligió un vestido largo en tono gris perla con bordados artesanales en relieve y detalles de pedrería que recorrían el frente del diseño. La pieza, de silueta clásica y falda evasé, fue confeccionada en tul y organza, materiales que aportan movimiento y liviandad al conjunto. El cuerpo del vestido, ceñido y bordado a mano con hilos plateados y cristales, daba paso a una falda con caída que resalta aún más la figura.

María Belén Ludueña

El escote ilusión y los bordados geométricos y florales dan más impronta sofisticada al look, que María Belén completó con sandalias al tono de taco alto y una sonrisa radiante. Su peinado, con el cabello suelto y natural, y el maquillaje en tonos naturales, acompañaron a la perfección el protagonismo del vestido.

Las fotos, tomadas tanto en el hall principal del Colón como en los salones protocolares, muestran a Ludueña relajada, sonriente y disfrutando de una velada especial junto a su esposo y los invitados internacionales. El vestido, de inspiración romántica y moderna, se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la noche y marcó tendencia para la temporada de eventos de verano, donde los tonos perlados y los tejidos translúcidos prometen ser protagonistas.

María Belén Ludueña

Con este look, María Belén Ludueña reafirma su estilo: elegante, sofisticado y atemporal. Cada una de sus apariciones públicas confirma su atención al detalle y su preferencia por piezas con trabajo artesanal. En esta ocasión, además, su alegría por su embarazo fue el mejor accesorio.

F.A