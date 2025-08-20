El inesperado problema que enfrenta Juana Repetto en su nueva casa: "No todo es color de rosas"

Comenzó como un sueño de pareja pero terminó como un proyecto personal, Juana Repetto tomó la decisión de seguir la construcción de su hogar tras haberse separado de Sebastián Graviotto. Aunque la propiedad todavía no está terminada, la actriz determinó que era hora de instalarse en ella junto a sus hijos, Toribio y Belisario, compartiendo sus día a día en redes sociales.

Sin embargo, la emoción de estar en su nuevo hogar se vio eclipsada por algunos inconvenientes que Juana Repetto decidió compartir públicamente. Con un tono divertido, cercano y sin filtros, la actriz dejó ver que por los momentos nada es perfecto en su nueva y flamante casa.

Juana Repetto

Los inconvenientes en la nueva casa de Juana Repetto

Juana Repetto reveló mediante sus historias de Instagram que algunas instalaciones presentan ligeros problemas: “No todo es color de rosa, no se estaría yendo el agua de la ducha. Se puso negra la pastina también acabo de notar y el baño de los chicos pierde agua. Podría seguir, jaja, pero estamos bien”.

Este tipo de inconvenientes suelen ser debido a filtraciones o detalles de terminaciones pendientes, lo que refleja los desafíos de mudarse a una propiedad que no está completamente habitable. No obstante, la artista ha manejado todo con humor, dejando claro que la familia se adapta a las circunstancias diarias.

Casa de Juana Repetto

Más conflictos en la vida de Juana Repetto

Además de los inconvenientes diarios, Juana Repetto tiene otras preocupaciones, como los últimos incidentes en la escuela de sus hijos. Repetto denunció robos constantes de pertenencias personales, desde camperas hasta botellas de agua, criticando la falta de supervisión de la institución.

La actriz aseguró visiblemente molesta que ha escuchado decir dentro de la institución: “‘perdés el buzo, andá y agarrate otro de otro pibe’. ¿Cómo? ¿Perdón?”. "Una botellita cheta, desaparecida. Una medio pelo, esa sobrevive años". Para finalizar, Juana Repetto condenó los hechos: “Pagamos una fortuna y no hay nadie que supervise qué entra y qué sale”.