Mauro Icardi reveló el dato más duro sobre la relación de Wanda Nara con sus hijas

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen sumando capítulos a su interminable conflicto judicial. Recientemente el delantero presentó un escrito a la justicia en donde denunció que la modelo había estado casi todo el mes lejos de sus hijas. Según sus palabras, su exesposa solo habría compartido 6 días del mes con las niñas, dedicando la mayor parte del tiempo a viajes de trabajos y compromisos fuera del país.

Entre las pruebas que Icardi presentó al juez, se encuentran los registros de Migraciones y los posteos que realizó Wanda en redes sociales. Este expediente, dejó en evidencia la cronología de sus viajes: entre el 20 de julio y el 02 de agosto estuvo en España, mientras que del 10 al 14 en México, quedándose en Estados Unidos desde el 16 del corriente mes.

Wanda Nara

El enojo de Mauro Icardi contra Wanda Nara por las vacaciones de invierno

El delantero del Galatasaray aseguró que sus hijas no pudieron disfrutar de las vacaciones de invierno con él en Turquía por los viajes de su madre. Icardi sostuvo además que se habían tomado medidas con Cancillería para garantizar las condiciones de seguridad para el reencuentro con las niñas, pero que Wanda Nara no cumplió con lo que se había acordado.

La denuncia cobró relevancia rápidamente. Panelistas como Angie Balbiani, tras leer fragmentos del expediente, confirmaron que “de los últimos 30 días Wanda estuvo afuera 24”. Incluso Pochi de Gossipeame se sorprendió: “¿Seis días con las hijas nada más?”. Sin duda, el escándalo sigue escalando.

Un reclamo económico de fondo

Tras hacerse público el expediente, se conoció que el escrito judicial no apuntaba únicamente al tiempo de crianza, sino a establecer de manera definitiva el monto de la cuota alimentaria. Con este movimiento, el futbolista exigió que Wanda declare oficialmente sus ingresos y gastos relacionados a las niñas.

Mauro Icardi

Recordemos que Mauro Icardi fue atacado públicamente en un posteo en redes sociales durante el Día de las Infancias en donde Wanda Nara lo acusaba de no hacerse cargo de las niñas. Este polémico posteo fue utilizado dentro del expediente con la intención de comparar los tiempos con las menores. Sin duda, el conflicto está lejos de terminar. Mientras el deportista busca respaldo judicial para garantizar tanto el tiempo con sus hijas como la cuestión económica que los enfrenta, Nara sigue con su agenda internacional.