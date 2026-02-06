Fran, el hijo de Romina Yan, sorprendió con el mensaje más tierno para Gustavo Yankelevich: "Cada día soy más afortunado"

La familia Yankelevich no duda en acompañarse en todos sus logros y momentos importantes para el otro. Es así como las redes sociales de cada miembro de la familia se vuelve un conjunto de hermosos recuerdos que comparten, dándole un lugar especial para cada uno de ellos. Este 6 de febrero, Fran Yan, el hijo de Romina Yan, celebra su cumpleaños, rodeado de sus personas favoritas. Sin embargo, le dio un momento único a su abuelo, Gustavo Yankelevich, en un tierno intercambio de saludos.

Fran Yan, Gustavo Yankelevich

El tierno mensaje de orgullo de Gustavo Yankelevich, a su nieto Fran Yan

Gustavo Yankelevich le da un espacio especial a cada integrante de su familia. Desde el orgullo por los sueños cumplidos hasta honrarlos y recordarlos a pesar de los sucesos, el productor de televisión utiliza su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje en días claves de sus vidas. Este 6 de febrero, le tocó a Fran Yan, el hijo de Romina Yan, recibir las tiernas palabras de su abuelo, debido al cumpleaños del actor. De esta manera, comenzó un tierno intercambio entre ambos que se viralizó en redes sociales.

El productor eligió honrarlo con una fotografía de él tocando el violín, para una de las canciones de Margarita, el último proyecto en el que es parte. De esta manera, destacó su personalidad y cómo la imágen lo representaba. "Un soñador, alguien que se reinventa cada día, un luchador, pura generosidad, entrega, amor… Como cuando con tu compañía muchas noches me ayudas a dormir, como lo hacía tu mamá", escribió. Finalmente, cerró: "Sos lo más, sos todo lo que esta bien. Te amo mucho… Mucho… Mucho".

El tierno intercambio de Fran Yan y Gustavo Yankelevich

Fran Yan sorprendió con la respuesta más tierna a Gustavo Yankelevich: "Cada día soy más afortunado"

A pesar del tierno mensaje de Gustavo Yankelevich por el cumpleaños de Fran Yan, lo que los usuarios destacaron fue la respuesta del joven, que delataba la gran conexión y complicidad que abuelo y nieto tienen entre ellos. Tras agradecerle por el saludo, destacó su presencia en todos los momentos importantes y se sinceró: "¡Sos mi vida! Cada día soy más afortunado y feliz por tenerte siempre conmigo. Te amo profundamente, todos los días, cada segundo que pasa. Soy la persona que soy hoy, por vos".

Fran Yan, Gustavo Yankelevich

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en dejar sus mensajes enternecidos por el intercambio entre ambos y la relación que mantienen. Gustavo Yankelevich muestra el orgullo que siente por su nieto, Fran Yan, hijo de Romina Yan, por haber podido cumplir todos sus sueños y seguir motivándose a realizar más. Por su parte, el joven actor mostró la fascinación que tiene por su abuelo, y el ejemplo a seguir que él se volvió en su vida.

A.E