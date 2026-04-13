Lejos de la política, el camino que eligió Santino, el hijo de Roberto García Moritán

Santino, el hijo de Roberto García Moritán, eligió un camino lejos de la política y se encuentra en una etapa marcada por la formación personal. A sus 21 años, construye un presente que combina disciplina y proyectos propios, mostrando un rumbo definido que lo acerca a nuevas oportunidades y desafíos.

Lejos de la política, Santino, el hijo de Roberto García Moritán, que se abre camino con una disciplina marcada

Lejos de la política, Santino, el hijo de Roberto García Moritán, transita un camino enfocado en actividades que reflejan sus intereses. Su presente se vincula con la práctica deportiva y la búsqueda de objetivos personales, consolidando una etapa que le abre posibilidades para un futuro marcado de nuevas experiencias.

Santino y Roberto García Moritán

El hijo del político y Milagros Brito atraviesa un presente marcado por decisiones personales. Tras haber terminado con el colegio en 2022, el joven transformó a los deportes en una parte central de su vida diaria. Su elección responde a un interés por desarrollar proyectos propios y explorar áreas que lo motivan.

En las últimas horas, Santino García Moritán compartió en sus redes sociales que obtuvo el primer lugar en una competencia de jiu-jitsu, donde se consagró como campeón en la categoría Argentino Blanco Adulto. Este logro marcó el compromiso y la disciplina, consolidando al deporte en una parte fundamental de su vida.

Santino García Moritán

La publicación muestra al hijo de Roberto García Moritán sentado en el primer lugar del podio, junto a su medalla de primer puesto y un diploma. En otra de las imágenes se lo podía ver al lado de los dos competidores con los que compartió podio, cada uno con la equipación necesaria. “Santino GM campeón del Argentino Blanco Adulto”, escribió.

Santino, el hijo de Roberto García Moritán, se destaca como un joven deportista de perfil bajo

Santino García Moritán es el hijo mayor de Roberto García Moritán y Milagros Brito. Fruto de esa relación nacieron él y su hermana Delfina, mientras que más tarde el empresario se convirtió en padre de Anita junto a Pampita Ardohain. Con 21 años, el joven se muestra en sus redes compartiendo tiempo con amigos y disfrutando en familia.

Santino y Roberto García Moritán

A diferencia de su padre, el joven deportista eligió mantenerse alejado de la política y de los medios, mostrando un perfil más reservado en comparación con su hermana Delfina, quien suele aparecer con mayor frecuencia en ámbitos públicos. Esta decisión dejó en claro que, aunque comparte tiempo con amigos en redes, prefiere mantener su vida en plano discreto.

Con más de 15 mil seguidores en su cuenta de Instagram, Santino García Moritán comparte imágenes junto a sus amigos y actividades que disfruta en su día a día. Entre ellas se destacan el jiu jitsu, boxeo y el fútbol, deportes que practica con entusiasmo a diario y que forman parte de sus hobbies favoritos.

Delfi, Anita y Santino García Moritán

Lejos de la política, el camino que eligió Santino, el hijo de Roberto García Moritán, se centra en la formación personal y en la práctica deportiva. Su reciente consagración en jiu-jitsu y su decisión de enfocarse en proyectos propios muestran un presente marcado por la disciplina y la búsqueda de nuevos desafíos.

VDV