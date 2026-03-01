Así fue el cumpleaños de Matilda, la hija de Luciana Salazar: fiesta k-pop, sesión de fotos y mucho brillo

Este fin de semana, Luciana Salazar sorprendió a sus más de 2,3 millones de seguidores de su cuenta personal de Instagram con la imponente fiesta de cumpleaños que organizó para su hija Matilda. Pese a que la niña cumplió 8 años el pasado 15 de diciembre, la modelo decidió postergar el festejo del aniversario del natalicio de su hija hasta este último día de febrero.

La hija de Luli Salazar festejó a lo grande su cumpleaños

A mediados de diciembre, cuando Matilda, la hija de Luciana Salazar cumplió 8 años, su mamá anunció que, si bien sopló las velitas junto a Sarah Burlando, su fiesta se iba a realizar recién este sábado 28 de febrero. A través de un carrusel de imágenes, se la veía a la nena disfrutar de su cumpleaños en compañia de Dionisio -hijo de Flavio Mendoza- y de Sarah Burlando -hija de Barby Franco y Fernando Burlando-. No obstante, en aquel momento aclaró: “Con mamá, amigos en el cole y en el cumple de Sarah. Esperando al 28 de febrero para festejarlo con todos mis amigos y mi tía que viene de España”.

Cumpleaños de Matilda, la hija de Luciana Salazar | Instagram

Finalmente, llegó el día. Matilda Salazar tuvo su increíble celebración organizada por su mamá. Con temática de K-pop, sesión de fotos y modelaje incluidos y mucho brillo, la pequeña fashionista disfrutó de ser ella la protagonista de un evento cargado de diversión, risas y looks.

En este marco, la artista deslumbró a su retoña con una ambientación pensada al detalle: globos brillantes, destellos multicolores y una puesta en escena que no dejó nada librado al azar. El salón se transformó en una auténtica escenografía digna de un videoclip surcoreano, en sintonía con el fenómeno de Las Guerreras K-POP, la reciente apuesta de Sony Pictures Animation que acaba de desembarcar en Netflix.

Así, cada rincón invitaba a sumergirse en una atmósfera vibrante y sofisticada, donde la impronta pop se hizo presente. El vestuario terminó de coronar la escena: Matilda apostó por un look vibrante y audaz, con brillos dorados, contrastes en blanco y negro y una combinación de azul y rosa que remitía de inmediato a la estética idol.

El conmovedor mensaje de Luciana Salazar

A través de la plataforma digital de Luciana Salazar compartió las postales más tiernas del evento. Allí se apreció el karaoke infantil donde las amigas de Matilda cantaron a viva voz, el desfile frente a cámara de su heredera y el momento de soplar las velitas al compás del Feliz Cumpleaños. La menor se mostró feliz y radiante en todo momento, dejando en claro lo mucho que anhelaba este día.

Como era de esperarse, la organización llevó un desgaste físico pero lleno de satisfacción para la sobrina de Evangelina Salazar y Palito Ortega. “Matilda hoy tuvo un día de pura felicidad, rodeada de su familia y todos sus amiguitos, que hicieron que su corazoncito latiera más que nunca”, escribió en un mensaje que lanzó en sus historias de 24 horas. Acto seguido, se pronunció sobre quienes estuvieron presente e hicieron que viviera una jornada feliz. “Gracias a todos de corazón que hicieron posible esto, que tan merecido se lo tenía. ¡A mis amigos del alma gracias! Nada más gratificante para mí que verla a ella disfrutar”, concluyó.

Mensaje de Luciana Salazar | Instagram

Este evento a gran escala organizado por Luciana Salazar superó cualquier expectativa por parte de sus invitados, quienes no dudaron en resaltar “lo hermoso y divertido” que fue el cumpleaños de Matilda. De esta manera, la artista desplegó su estilo sofisticado y creativo a la hora de brindarle a su hija lo mejor en los momentos más especiales de su vida.

