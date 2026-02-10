Matilda Salazar deslumbra en Mar del Plata con su vestido estilo Bridgerton: ideal para un bautismo o un cumpleaños

Matilda Salazar es una mini fashionista y lo demuestra en cada posteo de su red social. La hija de Luciana Salazar piensa, al igual que su madre, al detalle todos sus looks y se lleva todos los halagos. En esta oportunidad, se mostró con un vestido estilo Bridgerton, perfecto para una celebración, y llamó la atención.

Así es el look romántico y sofisticado de Matilda Salazar

Matilda Salazar fue una de las grandes protagonistas de un evento cargado de emoción y elegancia en Mar del Plata. La hija de Luciana Salazar, de 8 años, acompañó a su padrino Marcelo Polino en un momento muy especial: el evento en el que el periodista plasmó sus manos en la tradicional “Vereda de las Estrellas” del Hermitage Hotel, un gesto simbólico que causó repercusiones.

Para la ocasión, Matilda Salazar lució un look de alta costura firmado por Amelia Fonio Atelier, una elección que no pasó desapercibida y que reflejó delicadeza, sofisticación y un cuidado especial por los detalles. La niña se mostró sonriente y orgullosa, acompañando a su padrino en esta jornada tan importante para él. Su tierna presencia y su outfit se llevaron toda la atención.

Matilda Salazar junto a Marcelo Polino

"Hoy puse mis manitos junto con mi padrino en MDQ. Momento único que quedará para siempre", escribió la heredera de la modelo junto a una serie de fotos con el conductor. Sin embargo, la que se llevó todos los "likes" y elogios por parte de sus seguidores fue donde se puede apreciar bien su delicado vestido. "Qué hermosa", "Lo bella que está Matilda", "Qué lindo vestido, acorde a su edad", "Tan perfecta", fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron los usuarios en su cuenta, la cual es administrada por la propia Luciana Salazar.

Moda de época y color marfil suave: el look de Matilda Salazar con un vestido protagonista

El vestido de Matilda Salazar se encuentra inspirado en Bridgerton, la exitosa serie de Netflix donde sus protagonistas lucen esta vestimenta con estética romántica y clásica. Esta elección no es casualidad ya que los looks con guiños a la moda de época vuelven a marcar tendencia. Además, este diseño se destaca por su silueta amplia y etérea, ideal para realzar la frescura propia de su infancia.

Confeccionado en un tono marfil suave, casi crema, el vestido presenta delicados encajes que recorren toda la pieza, aportando textura y un acabado artesanal. El color claro potencia la luminosidad del outfit y refuerza esa impronta angelical y refinada que caracteriza al estilo elegido.

Matilda Salazar

Las mangas cortas con volados sutiles suman romanticismo y movimiento, mientras que el corte a la cintura, marcado con una faja, estructura el vestido sin perder comodidad. Su falda amplia y fluida logra un equilibrio perfecto entre elegancia y naturalidad. Este tipo de vestido es el favorito para celebraciones especiales como bautismos, comuniones o cumpleaños, donde se busca un look clásico, atemporal y sofisticado.

En resumen, Matilda Salazar deslumbró en Mar del Plata junto a su padrino Marcelo Polino con su vestido estilo Bridgerton, que es ideal para festejos importantes, donde cada detalle está pensado para resaltar la pureza del diseño y la dulzura de quien lo lleva.