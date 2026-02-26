Luciana Salazar mostró una foto retro y sorprendió con su gran parecido a su hija, Matilda

Luciana Salazar y su hija Matilda mantienen una cercana relación, donde comparten su amor por la moda y su presencia en diversos eventos importantes. Muchos de sus seguidores destacan algunos matcheos fashionistas que hacen, pero apuntan algunas diferencias entre madre e hija. Sin embargo, la modelo desempolvó una foto retro de ella, cuando tenía 8 años, y sorprendió a todos al mostrar el gran parecido que tiene con la menor de edad.

Luciana Salazar, Matilda Salazar

La foto retro de Luciana Salazar y su gran parecido con Matilda

Luciana Salazar no duda en mostrar la intimidad de su vida y la de su hija Matilda. Es así como sus seguidores la acompañan en todos los eventos importantes y en las salidas familiares que realizan. Sin embargo, en las últimas horas, decidió revelar algunos recuerdos de su infancia, antes de que la fama llegue a su vida. Fue con una tierna postal de ella que terminó sorprendiendo a todos los usuarios, quienes destacaron el gran parecido con Matilda.

En sus historias de Instagram, Luciana Salazar compartió una foto de ella de pequeña, donde se veía el pelo rubio y una malla enteriza de lunares azules y blancos. "Mi perfil a los 8 años", detalló de la postal. Sin embargo, seguido a esto, compartió la anual foto de Matilda, yendo al primer día de escuela. Sus seguidores no dudaron en destacar el gran parecido que ambas tenían, en el corte de su rostro y en la tonalidad rubia de sus cabellos.

El parecido de Luciana Salazar y su hija Matilda

Luciana Salazar y Matilda: matcheos fashionistas y apuestas extraordinarias

Luciana Salazar y su hija Matilda se destacan en las redes sociales, por encontrar el matcheo en todos los eventos en los que participan juntas. Ya sean salidas de té improvisadas como desfiles de moda o cumpleaños, madre e hija buscan combinar colores, accesorios o diseños de prendas. Sin embargo, en todo momento, encuentran la originalidad al marcar las tonalidades fuertes o los jugados looks que las diferencian de las celebridades fashionistas más tradicionalistas.

Luciana Salazar, Matilda Salazar

Los usuarios de las redes sociales no dudan en destacar su pasión compartida por la moda, pero ahora también ponen en el foco de atención el parecido que ambas cargan. Luciana Salazar es de las modelos más queridas de la televisión argentina, y su hija Matilda es una mini influencer que acompaña a su mamá en todos los momentos. Es así como se caracterizan por ser de las más unidas de las celebridades, con ciertos matcheos en la moda que llaman la atención.

A.E