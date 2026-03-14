Cuál es el millonario regalo que reciben los nominados de los Oscars 2026

Cada año, además de la estatuilla dorada, los Premios Oscar esconden otro premio que genera curiosidad en Hollywood: la famosa bolsa de regalos para los nominados. En la edición 2026, ese paquete volvió a sorprender por su tamaño y su valor, según se supo, el contenido supera los 320.000 dólares por persona. Aunque muchos no se lleven la estatuilla, todos los nominados a las principales categorías reciben este obsequio de lujo, de esta forma la tradición se convirtió en uno de los detalles más extravagantes que rodean a la ceremonia.

Oscars 2026: los viajes de lujo que incluye la bolsa

La bolsa, conocida como “Everyone Wins Nominee Gift Bag”, en español “Bolsa de regalos para nominados: todos ganan”, no es entregada directamente por la Academia. En realidad, es organizada por la empresa de marketing Distinctive Assets, que desde hace más de veinte años arma este paquete para promocionar marcas y experiencias entre las celebridades más influyentes del mundo. Su fundador, Lash Fary, explicó en declaraciones a El País que la idea es celebrar a todos los nominados. “Aunque no se lleven la estatuilla, queremos que todos se sientan ganadores”, aseguró el empresario al diario español.

La “Everyone Wins Nominee Gift Bag” edición 2023, el exclusivo paquete que reciben los nominados a los Oscars.

Uno de los aspectos más llamativos del paquete son los viajes de lujo que forman parte del regalo. Entre las experiencias incluidas hay estadías en villas privadas, escapadas a destinos exóticos y retiros de bienestar. Algunos nominados podrán acceder a viajes al Ártico, estancias de lujo en Costa Rica o escapadas a Ibiza con alojamiento premium. Estas experiencias están pensadas como una forma de ofrecer vivencias únicas en lugar de simples objetos materiales. Muchas de ellas incluyen servicios exclusivos como chefs privados, guías personalizados y hospedaje de alto nivel.

Parte de la exclusiva “Everyone Wins Nominee Gift Bag”, el lujoso paquete de regalos valuado en más de 320.000 dólares.

Oscars 2026: los regalos más curiosos del paquete

Además de los viajes, la bolsa incluye productos de lujo y servicios llamativos. Entre ellos aparecen tratamientos estéticos, servicios de bienestar, productos de belleza premium y sesiones de spa. En el apartado de cosmética, uno de los más destacados, se ofrece un tratamiento de elevación facial con productos a juego, una lipoescultura en una clínica de Florida y 25.000 dólares para gastar en la consulta de un reconocido cirujano plástico de Manhattan. También se suma un bono de 400 dólares para un spa y una revisión, limpieza y blanqueamiento dental en una clínica de Beverly Hills.

Algunos nominados podrán acceder a escapadas a Ibiza con alojamiento premium.

A esos regalos se agregan cremas y tónicos faciales, productos coreanos de skincare, aceites antienvejecimiento, perfumes, suplementos y vitaminas, protectores solares, una bebida a base de própolis, un aparato de hilo dental eléctrico e incluso un cabezal especial para la ducha. Según destacó El País, uno de los obsequios más curiosos son pretzels recubiertos con oro comestible, un detalle que refleja el nivel de excentricidad que caracteriza a esta tradición.

Pero la lista no termina ahí: el paquete también puede incluir asesoramiento legal, servicios personalizados y otros beneficios exclusivos. Entre los regalos más comentados aparece incluso la posibilidad de acceder a un acuerdo prenupcial diseñado por abogados especializados. Como explicó Lash Fary, la idea es combinar lujo, entretenimiento y experiencias únicas. De esta manera, la bolsa de regalos de los Oscar sigue siendo casi tan famosa como la ceremonia misma.